СМОТРИ ⟩ Мадонна поделилась редким семейным видео: шестеро детей и много радости

62-летняя исполнительница опубликовала в социальной сети ролик, снятый на днях. На этой видеозаписи запечатлено, как Мадонна веселиться в компании своих детей – 24-летней Лурдес, 15-летнего Дэвида Банды, 8-летних близняшек Стеллы и Эстер, 20-летнего Рокко и 14-летней Мерси Джеймс. Именно в таком составе, со всеми своими шестью детьми, четверо из которых приемные, она отметила День Благодарения в этом году. И это действительно редкий случай, ведь Рокко большую часть времени живёт с отцом и бывшим мужем певицы Гаем Ричи в Лондоне, да и Лурдес после учёбы в Мичиганском университете живёт тоже отдельно от Мадонны. Помимо детей на празднике присутствовал и молодой бойфренд певицы – танцор Ахламалик Уильямс, который на целых 36 лет её моложе. В какой-то момент, как видно на видео, Мадонна кокетливо присела к нему на колени. На видео удалось запечатлеть дружную атмосферу, царящую в семье Мадонны. Все шестеро её наследников в прекрасных отношениях друг с другом. Так, у Лурдес даже есть татуировка виде буквы Р – в честь брата Рокки, пишет портал 7days.ru.