Фото ⟩ Пушистая армия: женщина приютила 480 кошек и 12 собак

Такую большую «армию пушистых» Мариам аль-Балуши собирала почти 10 лет, сообщает новостное агентство AFP.

«Я думаю, что животные, особенно кошки и собаки, более преданны, чем люди», - говорит женщина, которая еще в раннем детстве стала сиротой. Благодаря ей огромное количество кошек спаслись от тяжелой жизни на улице.

Содержание такого количества животных обходится хозяйке примерно в 6500 евро в месяц. 7

Их необходимо кормить и при необходимости возить к ветеринару, а также содержать дом в порядке. Мариам ухаживает в том числе и за 17 слепыми котами.

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Животные в основном содержатся в клетках, но по очереди их выпускают, чтобы они могли побегать и поиграть.

«Все началось в 2008 году, когда мой сын купил персидского котенка, - говорит 51-летняя Мариам. - Как и многие матери, я не соглашалась о нем заботиться, потому что не любила животных. Сын не обращал на это особого внимания и не сильно переживал за гигиену».

Однако два года спустя женщина была вынуждена взять на себя ответственность еще за одну кошку, и ее отношение изменилось. «Я полностью отдалась этому котенку. Я ухаживала за ним - кормила и мыла его, мы проводили много времени вместе», - вспоминает она. Вскоре Мариам заработала репутацию «кошатницы», и люди, покидавшие страну, на пороге ее дома начали оставлять своих питомцев, которых не могли взять с собой.

Соседи, конечно, не были рады перспективе жить рядом с кошачьим приютом, и в 2014 году аль-Балуши купила дом, где можно было разместить еще больше животных. Она говорит, что питомцы помогают ей избежать депрессии.