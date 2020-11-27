ОЦЕНИВАЕМ! ⟩ Красивый, здоровенный: как выглядит и кем является жених Елены Воробей

Бойфрендом актрисы оказался 50-летний Сергей Евтухович, к слову, земляк Воробей – он тоже родом из Бреста, сообщает «Экспресс-газета» . Получил образование в Москве - окончил Военный Краснознаменный институт Минобороны СССР. Долгое время жил в Минске. Именно там и познакомился с Воробей, которая часто приезжала в столицу Родины с гастролями.

У Сергея есть двое детей от предыдущих отношений – дочь-школьница и 24-летний сын. Воробей тоже воспитывает дочку от первого брака, 17-летнюю Софью. Для пародистки брак с Евтуховичем станет четвертым по счету. На то, что она собралась за него замуж, красноречиво указало шикарное колечко на безымянном пальце, которое звезда засветила на одном из мероприятий не так давно.