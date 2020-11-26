ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки

Как сообщают аргентинские СМИ, тысячи людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с Марадоной, однако нашлись и те, кто решили перебраться через ограждения, чтобы увидеть гроб Диего, в результате чего произошли столкновения с полицейскими.

По предварительным данным, проститься с легендой придут около миллиона человек. Церемония прощания завершится в 16:00 (по местному времени) по просьбе родственников.

Напомним, в среду, 25 ноября, чемпион мира, двукратный чемпион Италии Диего Марадона умер в Буэнос-Айресе. Ему было 60 лет. В Аргентине в связи с его кончиной объявили трехдневный траур.