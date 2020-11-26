Старшая дочь Светланы Лободы растет стройной красавицей: новые фото 9-летней Евы

Оказалось, что Светлана Лобода вместе с дочерью решили отметить выпадение первого снега необычным образом: они отправились за покупками и обновили зимний гардероб. По всей видимости, стильные наряды певицы и Евы и есть те самые новые предметы одежды.

Подписчики Светланы восхищены не только красотой певицы, но и обаянием ее подрастающей дочери. Еве всего 9 лет, но она выглядит как настоящий подросток – такая же высокая, худенькая и модная.

Также поклонники отметили, что Евангелина (так звучит полное имя девочки) очень похожа на свою красавицу-маму. Когда Ева вырастет, то, несомненно, сможет стать известной моделью или артисткой.

Евангелина – дочь Светланы Лободы от ее первого мужа, хореографа Андрея Царь (Царь – сценический псевдоним). В 2014 году звездная пара распалась.