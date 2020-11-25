ФОТО И ВИДЕО ⟩ Красотки в купальниках, мужчины в платьях: горячий показ прошел в ресторане Таллиннской телебашни

Модное мероприятие сильно отличалось от обычного модного показа, так как вечер был разбавлен песенными выступлениями детей и взрослых. Сама дизайнер Наталья проводит подобные показы уже не в первый раз, так как помимо основной цели - демонстрации одежды – дизайнер желает дополнить свои показы продвижением юных талантов.

«Наши мероприятия всегда мультиязычные, часто проходят даже на четырех языках. В этот раз я вела его на эстонском языке, так как большинство зрителей были эстонцы», - рассказывает Наталья.

По словам Натальи, бренд ANGelNG делает разные коллекции и он рассчитан как на торжественные мероприятия, праздники, так и есть одежда в стиле кэжуал (повседневный стиль) для женщин, мужчин и детей. Субботний показ демонстрировал именно стиль кэжуал.

Коллекция одежды SKY

На вопрос, чем была вдохновлена коллекция SKY, Наталья ответила:

«Коллекция называется SKY. Соответственно, мы на 163 метре по дороге к небу, поэтому хотелось сделать что-то такое, что связано с эстонским небом. Что мы видим на нашем эстонском небе? Серый цвет. Изыски разного серого, переливы, звезды. Хотелось передать настроение эстонского неба». 22

«Я не сторонник натуральных тканей», - делится Наталья - дизайнер-конструктор одежды и стилист. По ее словам, главное, чтобы ткани были приятны для тела, а также были легки в обработке, уходе и в повседневном использовании.

«В этой коллекции использовался велюр, трикотаж с добавками Lycra и металлического волокна, а также текстильные материалы. Многие знают бархат, но велюр — это бархат на трикотажной основе. Главный принцип при выборе ткани, которым я руководствуюсь, — это чтобы она не вызывала аллергических реакций и не садилась сильно при стирке. Шелк и шерсть - это все очень натурально, но их минус, что без синтетических волокон они быстро садятся и приходится утилизировать», - поделилась Наталья, которая является сторонницей устойчивая моды (Sustainabe fashion).

В работах бренда ANGelNG используется принт со шрифтами ручной работы, вышивка камнями и лентами. «Это то, что придает ощущения houte couture даже в повседневной одежде», - говорит Наталья.

Детскую коллекция, получилась очень интересной и современной. Ведь минималистичный стиль и принт в сочетании с оттенками серого и коричневого особенно актуальны в этом году. Детский показ проходил впервые для всех маленьких участников в рамках модного мероприятия, и Наталья осталась очень довольна юными талантами. Самой младшей модели было 5 лет, а старшей - 43.

- говорит Наталья.

На настоящий момент с начала лета стационарная студия закрыта, но заказать изделия можно на странице в Facebook или Instagram.

Участники мероприятия:

ANGelNG

Гитара: DIMA HORT

Агентуры: Talendiagentuur; Studio Un Canto (студия вокала)

Локация: Таллиннская телебашня

Фотограф: Карина Ваус

Оператор мероприятия: Евгений Ильи