Американка Эмбер Шолль - известный блогер, и недавно она рассказала курьезную историю любви, случившуюся с ней в самом романтичном городе на Земле. В Венеции она встретила итальянца, влюбилась в него, но он на проверку оказался эстонцем. Скажем сразу, что Эмбер не отдавала обаятельному мужчине тысячи долларов, так что все закончилось без потерь, глубоких сердечных ран, вот только неприятное чувство, что ее так примитивно обманули, а она купилась, преследует Шолль, пишет Elu24.

Эмбер Шолль рассказала на своем Youtube-канале, на который, кстати, подписаны почти 3,4 миллиона человек, о любовном приключении. Стрела Купидона попала ей в сердце в Европе, в самом романтичном городе - Венеции. Эмбер признается, что до встречи с этим мужчиной не знала, что такое страсть.

В Венеции Эмбер с подружкой пошли в ресторан, и блогер влюбилась в «самого горячего официанта в мире». У мужчины, который назвался Марко, были красивые и выразительные голубые глаза, чувственные губы и густые темные волосы. Красавец, не правда ли? «Я просто потеряла дар речи, смотрела на него и не могла отвести взгляда», - так описала Шолль любовь с первого взгляда.

Эмбер Шолль ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

По словам Эмбер, официант плохо знал английский, но это не было препятствием для большой и чистой любви. «Марко тоже запал на меня, я поняла это по тому, как он принес мне равиоли», - рассказывает Шолль.

Спустя некоторое время менеджер ресторана подошел к их столику и предложил после закрытия заведения общепита отправиться на прогулку но ночному городу вчетвером: он, Марко и американки. Почему бы и нет? И девушки согласились.

Подруга Эмбер сразу же исчезла вместе с менеджером, а Марко пригласил Шолль в винный бар и повел на танцы. «Это было так волшебно, все мои мечты сбывались на глазах», - вспоминает одурманенная красотой Марко американка. Ночью они, конечно же, целовались на мостике, коих в Венеции масса, потом гуляли до рассвета, влюбленные и наслаждавшиеся друг другом, как думала Эмбер.

Утром Шолль улетала из Италии. «Это была самая романтическая ночь в моей жизни», - так считает она и сегодня.

Они с Марко не обменялись телефонами и не запланировали будущую встречу. Но Марко вскоре нашел Эмбер в Instagram, и она тоже решила просмотреть его аккаунт. Листая снимки мужчины своей мечты, Эмбер обнаружила, что у Марко есть жена, с которой он только что отпраздновал трехлетие совместной жизни. Еще большим сюрпризом стало то, что Марко - далеко не Марко, не знойный итальянец, а эстонец по имени Свен. «Я не ненавижу Эстонию, но этот парень из Эстонии так нагло врал», - сердится Шолль.