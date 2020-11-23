НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Что она с собой сделала: Пугачева в алом костюме с лампасами произвела фурор в Сети

Певица облачилась в алый костюм с брюками-трубами и открытым плечом, изюминкой которого стали белые лампасы. О тренде на них рассказывала Эвелина Хромченко. По словам ведущей, женщины могут смело инвестировать средства в одежду с полосками по бокам, поскольку этот тренд закрепился в гардеробах дам всерьез и надолго, переродившись в классику. «Лампасы никогда не выйдут из моды. Это даже не классика, это вечность», - сказала стилист.