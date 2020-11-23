Пн, 23.11.2020
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НЕВЕРОЯТНО! ⟩ Что она с собой сделала: Пугачева в алом костюме с лампасами произвела фурор в Сети

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

Поклонники Аллы Пугачевой разместили в аккаунте, посвященном жизни и творчеству звезды, фотокадр, на котором она предстает в необычно ярком образе в стиле спорт-шик, передает teleprogramma.pro.

Певица облачилась в алый костюм с брюками-трубами и открытым плечом, изюминкой которого стали белые лампасы. О тренде на них рассказывала Эвелина Хромченко. По словам ведущей, женщины могут смело инвестировать средства в одежду с полосками по бокам, поскольку этот тренд закрепился в гардеробах дам всерьез и надолго, переродившись в классику. «Лампасы никогда не выйдут из моды. Это даже не классика, это вечность», - сказала стилист.

Алла Борисовна вместе модным костюмом примерила черную бейсболку, подобрав к ней кожаную сумочку и оправу очков.

Пользователи Сети отметили неувядаюущую молодость Аллы Борисовны и ее умение подбирать одежду, чтобы выглядеть сногсшибательно.

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