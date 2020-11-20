Пт, 20.11.2020
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АВИАРЕЙС В ЛЮБОВЬ ⟩ Гениально: эта авиакомпания придумала рейсы для желающих познакомиться

Знакомство на борту самолета? Почему бы и нет. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В авиакомпании EVA Air придумали вариант путешествий для тех, кому наскучило одиночество, передает Topnews.

Одинокие путешественники во время полета смогут познакомиться с попутчиками, которые попадутся им методом случайного отбора. Самолет будет вылетать из Тайбэя, покружит над Тайванем и через пару часов вернется в точку вылета.

«Любовь витает в воздухе», – такой слоган придумали организаторы этого необычного и романтичного сервиса.

Пассажиры будут общаться не только на борту лайнера, но и на земле, где они смогут поболтать с наибольшим количеством потенциальных спутников.

Уже известно о трех рейсах – в Рождественские праздники, в канун Нового года и в новогоднюю ночь. Все участники программы должны иметь высшее образование и гражданство Тайваня, есть и возрастной ценз – 24-35 лет для женщин и 28-38 лет для мужчин.

Стоимость «рейса в никуда» – около 4 000 тайваньских долларов (примерно 120 евро). В стоимость входит ужин при свечах, приготовленный опытным шеф-поваром. Билеты на первый рейс уже распроданы.
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