АВИАРЕЙС В ЛЮБОВЬ ⟩ Гениально: эта авиакомпания придумала рейсы для желающих познакомиться

Одинокие путешественники во время полета смогут познакомиться с попутчиками, которые попадутся им методом случайного отбора. Самолет будет вылетать из Тайбэя, покружит над Тайванем и через пару часов вернется в точку вылета.

«Любовь витает в воздухе», – такой слоган придумали организаторы этого необычного и романтичного сервиса.

Пассажиры будут общаться не только на борту лайнера, но и на земле, где они смогут поболтать с наибольшим количеством потенциальных спутников.

Уже известно о трех рейсах – в Рождественские праздники, в канун Нового года и в новогоднюю ночь. Все участники программы должны иметь высшее образование и гражданство Тайваня, есть и возрастной ценз – 24-35 лет для женщин и 28-38 лет для мужчин.