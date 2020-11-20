БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАДНИЦА ⟩ Скандал в Ватикане: папа римский лайкнул ягодицы Instagram-модели

В Ватикане начали расследование из-за лайка, который папа римский Франциск якобы оставил под откровенным фото бразильской Instagram-модели. Этим проявлением внимания похвасталась сама красотка – 27-летняя Наталья Гариботто.
Все началось с того, что бразильянка опубликовала снимок, на котором демонстрирует свои выдающиеся ягодицы. «Перчинки» добавляет пикантный наряд модели: коротенькая юбочка и чулки с подвязками.
Фото собрало больше 133 тысяч лайков. Среди них Гариботто обнаружила одобрительный знак от аккаунта папы римского Франциска. Лайк почти сразу же был удален, однако блогер успела рассказать о нем подписчикам и прессе.
«Моя мама может ненавидеть мою задницу, но папу не обманешь», — пошутила модель в интервью Barstool Sports. Кстати, журналист издания подтвердил, что тоже успел увидеть «сердечко» от Франциска.
«Теперь я попаду в рай», — продолжила острить Наталья в Инстаграме.
Подписчики ее поддержали и тоже принялись шутить. «Папа просто ценит работу Господа, как и должен», «Это просто означает, что твоя задница божественна», — пишут девушке фанаты. Об этом сообщает radiokp.ru.
Но вряд ли понтифик лайкнул злополучный снимок собственноручно. Официальный аккаунт Франциска ведет команда сотрудников. Теперь Ватикану предстоит выяснить, кто из них оценивал фигуру бразильской звезды.