БОЖЕСТВЕННАЯ ЗАДНИЦА ⟩ Скандал в Ватикане: папа римский лайкнул ягодицы Instagram-модели

Все началось с того, что бразильянка опубликовала снимок, на котором демонстрирует свои выдающиеся ягодицы. «Перчинки» добавляет пикантный наряд модели: коротенькая юбочка и чулки с подвязками.

Фото собрало больше 133 тысяч лайков. Среди них Гариботто обнаружила одобрительный знак от аккаунта папы римского Франциска. Лайк почти сразу же был удален, однако блогер успела рассказать о нем подписчикам и прессе.

«Моя мама может ненавидеть мою задницу, но папу не обманешь», — пошутила модель в интервью Barstool Sports. Кстати, журналист издания подтвердил, что тоже успел увидеть «сердечко» от Франциска.

«Теперь я попаду в рай», — продолжила острить Наталья в Инстаграме.

Подписчики ее поддержали и тоже принялись шутить. «Папа просто ценит работу Господа, как и должен», «Это просто означает, что твоя задница божественна», — пишут девушке фанаты. Об этом сообщает radiokp.ru.