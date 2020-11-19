ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошел грандиозный фестиваль Max Moda 2020: гран-при завоевали танцоры из Кохтла-Ярве

17 и 18 ноября в Центре Русской Культуры в Таллинне прошел 13-й грандиозный конкурсный фестиваль моды и танца Max Moda 2020, организует который школа с одноименным названием во главе с Татьяной Сауснитис и Максимом Хлебниковым. Также школа моды и танца Max Moda отметила свой 16-й день рождения вместе с дорогими гостями и друзьями.
К организации этого фестиваля детского и юношеского творчества относятся очень серьезно. Победителей и участников ждут потрясающие призы и оригинальные кубки из богемского стекла от Max Moda и партнеров. Никто из участников не уехал без подарка.
Первый день жюри и зрители смотрели зажигательную шоу-программу, а из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране и в мире приехать в Таллинн смогли не все коллективы из Эстонии, некоторые прислали видео своих номеров, которые тоже были продемонстрированы и оценены в режиме реального времени. В этом году оргкомитет фестиваля Max Moda ввел новшество: жюри после каждого номера поднимало карточки с оценками и все присутствующие зрители и сами коллективы могли уже предположить исход фестиваля. Члены жюри оценивали исключительно номер, название коллективов до второго дня держались в строгом секрете. Баллы выставляли по нескольким критериям - это и музыкальное сопровождение, и пластика, и артистичность.
Во второй день на сцене сияли лишь исполнители лучших номеров, в Центре Русской Культуры проходила церемония награждения победителей. Гран-при конкурса улетел в Кохтла-Ярве: победил коллектив танцевальной студии Viis Tähte под руководством Айникки Сеппар с номером «Последний/яя», танец был исполнен под известную песню артиста MONATIK - «Сильно», кстати, именно из этого города на фестиваль приехали самые активные участники и болельщики, они оба дня поддерживали друг друга громкими криками из зала и аплодисментами, на таких конкурсах это очень важно. Объявление победителей проходило во второй день и члены жюри передали оргкомитету конверты со своими голосами. Для них также звучала песня чемпионов от коллектива Future Stars.
Оба дня публику развлекал популярный ведущий и журналист Эдгар Гергель.
Вот имена членов жюри, которые оценивали номера участников фестиваля Max Moda 2020:
- Татьяна Сауснитис (Председатель жюри, продюсер Международного фестивального движения MAXMODA и Международного конкурса «Мисс и Мистер Европа», продюсер школы моды и танца MAXMODA, член Международного жюри в Европе, руководитель Европейских молодежных проектов);
- Вадим Белобровцев (Вице-мэр города Таллинна. Координирует деятельность министерства образования в Таллинне, Таллинского Министерства Культуры, а также, департамента Спорта и молодежи в столице);
- Кристьян Рохиоя (Хореограф-постановщик, преподаватель (EMTA), руководитель программ Центра культуры Сальме, Диджей по винилам);
- Жанна Сайкина (Художник-модельер, дизайнер, арт-директор студии «Жанна Сайкина»);
- Ольга Привис (Танцовщица, хореограф, перфомер. Участник многих проектов театра современного танца FINE 5. С 2007 года является хореографом Русского театра Эстонии. Ставит движение для театральных постановок в Эстонии и России. Лауреат государственной премии в области культуры 2018);
- Сергей Дыдыкин (Художник-модельер, дизайнер одежды, работал в итальянской компании, занимающейся составлением книг-трендов, включающие в себя все стили одежды, а также работал в таких компаниях, как: La-Perla, Dganni Campanja, Versace. Телеведущий программы «Новости Таллинна» на ПБК;
- Марина Полякова (Владелица студии «МАРИНА ПОЛЯКОВА», профессиональный визажист с 2011 года, педагог, визажист и стилист на телеканале ETV+, руководитель конкурса «Новая Я за 5 минут»);
- Елена Слепова (Дизайнер театрального костюма. Публицист, общественный деятель, обладатель титула «Лучший работник образования района Ласнамяэ-2018», проект-менеджер);
- Максим Хлебников (Национальный директор Международного фестивального движения MAXMODA, президент Международного конкурса «Мисс и Мистер Европа», директор и педагог школы моды и танца MAXMODA, член международного жюри в Европе, художник-модельер, дизайнер одежды бренда «MaxHlebnikov»).
Поскольку оценок всего 5 и членов жюри - девять, а возраст участников и категории в нем разные, то в итоге у нас есть несколько обладателей 1, 2 и 3 мест. Некоторые коллективы получили специальные призы от организаторов и партнеров конкурса. Как распределились места среди участников:
Мустамяэский дом детского творчества, Эстрадно-танцевальная школа PEPPY DANCE, Таллинн, руководитель Ольга Юшкова
- Modern dance «Постираем» 1 МЕСТО
- Folk-stylized dance «Kullimäng» 1 МЕСТО
- Modern SOLO dance «Друзья, я скучаю», Екатерина Шевченко 1 МЕСТО
- Folk-stylized dance «На полустаночке» 2 МЕСТО
Танцевальная студия VIIS TÄHTE, Кохтла-Ярве, руководитель Айникки Сеппар
- Modern dance «Encore un soir» 1 МЕСТО
- Modern dance «Barbie and Ken» 1 МЕСТО
- Modern dance «Последний/ая» 1 МЕСТО
- Modern dance «Hook» 2 МЕСТО
- Folk-stylized dance «Индийские мотивы» 2 МЕСТО
- Folk-stylized dance «Лоян» 3 МЕСТО
- Folk-stylized dance «Külmale maale» 3 МЕСТО
Таллиннская кесклиннаская русская гимназия, студия моды и дизайна CHARME, руководитель Элина Ардла
- Collection pret-a-porter «Крутятся диски в стиле диско» 1 МЕСТО
- Collection «Пробуждение» 1 МЕСТО
Школа имиджа и студия «Креатив», Нарвский дом детского творчества, руководители Ольга Неустус и Елена Кастерпалу
- Theatrical collection «New Rokoko» 2 МЕСТО
Ласнамяэская основная школа, театр моды «Mängime koos», Таллинн, руководитель Полина Слепова
- Theatrical collection «Тридцать три и одна песня» 1 МЕСТО
Танцевальная студия GRAATSIA, Таллинн, художественный руководитель Елена Ахмедова
- Variety dance «Широка река» 3 МЕСТО
- Folk-stylized dance «Скоморохи» 1 МЕСТО
- Folk-stylized dance «Ирландский танец» 1 МЕСТО
DREAM POWER Dance Studio, город Маарду, художественный руководитель Илана Менькова
- Modern dance «Nut House» 1 МЕСТО - Modern dance «First Step» 2 МЕСТО
- Modern dance «Samurai» 3 МЕСТО
- Modern dance «Escape» 3 МЕСТО
- Modern dance «Doll Diva» 3 МЕСТО
Танцевальная студия FILIGRAAN Мустамяэского дома детского творчества, Таллинн, худрук Надежда Чалая
- Modern dance «В коробке с карандашами» 2 МЕСТО
- Folk-stylized dance «Elumäng» 2 МЕСТО
Нарвский дом детского творчества, студия LIIGUTUS, Нарва, руководитель Светлана Шелепенкина
- Modern dance «Гангстер» 2 МЕСТО
- Modern dance «Леди в чёрном» 3 МЕСТО
- Modern dance «Привидения» 2 МЕСТО
- Modern dance «Мэри Поппинс» 1 МЕСТО
- Modern dance «Ралли» 1 МЕСТО
Танцевальный и спортивный клуб TWIST CREW, Йыхви, руководитель Татьяна Тульская и Йыхвиский центр культуры и интересов, танцевальный коллектив IMPULSS, худрук Татьяна Тульская
Variety dance «Топ–Топ» 2 МЕСТО
Kids dance «Мухоморы» 1 МЕСТО
Folk-stylized dance «Татарский танец с полотенцами» 1 МЕСТО
Школа моды и танца Max Moda благодарит все коллективы, педагогов, зрителей, членов жюри, партнеров, организаторов и ведущего, что в это нелегкое время смогли сделать праздник, соблюдая все правила и меры предосторожности.
Смотрите яркую галерею, в которой найдете лучшие кадры за 2 дня фестиваля!