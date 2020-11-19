ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне прошел грандиозный фестиваль Max Moda 2020: гран-при завоевали танцоры из Кохтла-Ярве

К организации этого фестиваля детского и юношеского творчества относятся очень серьезно. Победителей и участников ждут потрясающие призы и оригинальные кубки из богемского стекла от Max Moda и партнеров. Никто из участников не уехал без подарка.

Первый день жюри и зрители смотрели зажигательную шоу-программу, а из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране и в мире приехать в Таллинн смогли не все коллективы из Эстонии, некоторые прислали видео своих номеров, которые тоже были продемонстрированы и оценены в режиме реального времени. В этом году оргкомитет фестиваля Max Moda ввел новшество: жюри после каждого номера поднимало карточки с оценками и все присутствующие зрители и сами коллективы могли уже предположить исход фестиваля. Члены жюри оценивали исключительно номер, название коллективов до второго дня держались в строгом секрете. Баллы выставляли по нескольким критериям - это и музыкальное сопровождение, и пластика, и артистичность.

Во второй день на сцене сияли лишь исполнители лучших номеров, в Центре Русской Культуры проходила церемония награждения победителей. Гран-при конкурса улетел в Кохтла-Ярве: победил коллектив танцевальной студии Viis Tähte под руководством Айникки Сеппар с номером «Последний/яя», танец был исполнен под известную песню артиста MONATIK - «Сильно», кстати, именно из этого города на фестиваль приехали самые активные участники и болельщики, они оба дня поддерживали друг друга громкими криками из зала и аплодисментами, на таких конкурсах это очень важно. Объявление победителей проходило во второй день и члены жюри передали оргкомитету конверты со своими голосами. Для них также звучала песня чемпионов от коллектива Future Stars.

Оба дня публику развлекал популярный ведущий и журналист Эдгар Гергель.

Вот имена членов жюри, которые оценивали номера участников фестиваля Max Moda 2020: