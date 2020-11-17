Бери пример ⟩ Стилист Женя Фокин исполнил свою мечту: не говорите, а делайте!

«Сегодня, когда мир более замкнут и появилось больше времени для себя, это идеальная возможность заняться хобби - помимо обучения игре на виолончели, я также регулярно играю в теннис. Я чувствовал, что не хватало какого-то музыкального состовляющего, а ведь в творческой жизни это занимает очень важное место», - объясняет Женя, пишет портал Uudised.tv3 .

Женя считает, что люди должны учиться новому и развиваться, и, изучая игру на виолончели, она старается быть примером для других. «Между мечтой и ее осуществлением стоишь только ты. Если есть мечта, воплотите ее в жизнь. Многие близкие друзья были удивлены моему увлечению игры на виолончели, потому что я никогда об этом не говорил. Вот в этом и заключается чем разница: не говори, а делай», - говорит Женя.