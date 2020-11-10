ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, как наши богатые и знаменитые наслаждались изысканным ужином в самом дорогом ресторане Таллинна

Изысканный ужин из пяти перемен блюд от шеф-повара ресторана Tchaikovsky Дениса Голика сочетался с винами из Прованса винного дома Château de Saint-Martin, которые специально подобрал сомелье Юрий Братчик. Их слаженная работа позволила открыть новые настоящую симфонию вкуса.

Шеф-повар Денис Голик рассказал нашему порталу, как ресторану удается выжить в это непростое время и какие блюда в «Чайковском» самые популярные.

Природа Прованса удивляет и поражает, она словно создана богами. Идеальное сочетание средиземноморского и горного климата, а также 300 солнечных дней в году рождают уникальное соотношение тепла и свежести. Именно в таких условиях произрастает виноград, и, конечно же, в возделывание виноградных лоз и приготовление вина французы вкладывают душу. Рецептура приготовления вин передается из поколения в поколение и держится в строжайшем секрете.

Умеете ли вы выбирать вина? Это не праздный вопрос, а очень актуальный. Своими рекомендациями поделились наши знаменитые женщины.

Для гостей вечера был организован бьюти-шоурум с косметическими новинками по уходу за лицом и волосами, а также ароматами премиум класса фирмы Dr. Vranjes и предметами для домашнего декора от магазина Astieks.