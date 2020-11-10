Вт, 10.11.2020
Закрывается известный в Таллинне ресторан: не будет и вкуснейшей выпечки СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Смотрите, как наши богатые и знаменитые наслаждались изысканным ужином в самом дорогом ресторане Таллинна

В минувшую субботу в шикарном пятизвездочном отеле Hotel Telegraaf Gourmet Showcase провел роскошный дегустационный вечер.

 Изысканный ужин из пяти перемен блюд от шеф-повара ресторана Tchaikovsky Дениса Голика сочетался с винами из Прованса винного дома Château de Saint-Martin, которые специально подобрал сомелье Юрий Братчик. Их слаженная работа позволила открыть новые настоящую симфонию вкуса. 

Шеф-повар Денис Голик рассказал нашему порталу, как ресторану удается выжить в это непростое время и какие блюда в «Чайковском» самые популярные.

 Природа Прованса удивляет и поражает, она словно создана богами. Идеальное сочетание средиземноморского и горного климата, а также 300 солнечных дней в году рождают уникальное соотношение тепла и свежести. Именно в таких условиях произрастает виноград, и, конечно же, в возделывание виноградных лоз и приготовление вина французы вкладывают душу. Рецептура приготовления вин передается из поколения в поколение и держится в строжайшем секрете.

Умеете ли вы выбирать вина? Это не праздный вопрос, а очень актуальный. Своими рекомендациями поделились наши знаменитые женщины.

 Для гостей вечера был организован бьюти-шоурум с косметическими новинками по уходу за лицом и волосами, а также ароматами премиум класса фирмы Dr. Vranjes и предметами для домашнего декора от магазина Astieks. 

Организаторы мероприятия Елена Малиш и Анастасия Балак приглашают следить за анонсом предстоящих мероприятий на страничке в Facebook.

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