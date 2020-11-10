Беременна? Поклонники разглядели на фото Насти Каменских округлившийся живот

У подписчиков певицы Насти Каменских почти не осталось сомнений в том, что она скоро станет мамой. На фоне не прекращающихся слухов о беременности артистка, которая замужем за своим сценическим партнером Потапом, продолжает публиковать снимки в откровенных нарядах, демонстрирующих "аппетитные" формы и, как кажется фанатам, растущий живот, пишет Пятый канал.
Сегодня — самый лучший день в жизни! Он дарит безграничные возможности, и только нам решать, как с ними поступать. И даже если вы только в начале своего пути к мечте, и вам кажется, что ее никогда не достигнуть, — сделайте первый, пусть даже маленький, шаг, и ваша мечта станет ближе. Сам путь к ней — это уже классное приключение! Начните его прямо сейчас,
— написала Настя под фото в Instagram.
Подпись немного смутила фолловеров, так как очень подошла бы в качестве сообщения о радостном и столь ожидаемом событии.
Настя Каменских активно поддерживает контакт с поклонниками в социальных сетях. Она регулярно публикует новые фото и видео, однако не реагирует никак на слухи о беременности. Хотя поклонники верят, что Каменских готовится впервые стать мамой.
«Очень неудачный ракурс. Ну, можно же поменять позу — и все будет по-другому выглядеть. Ну, а самый лучший день для женщины, когда она узнает, что беременна»;
«Беременная что ли?..»
«Милая, пусть у тебя сбудется твоя мечта»;
«Тест показал две полоски»;
«Как беременна? Просто роскошные бедра у женщины!»
«Забеременела, наконец-то. А то я уже запереживала, что жизнь зря проживешь и настоящего счастья не познаешь — счастья материнства», — пишут комментаторы.
Сама Каменских не подтверждает и не опровергает информацию о будущем малыше и никак не реагирует на поздравления поклонников.