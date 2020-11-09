ВИДЕО ⟩ Виктория Боня отреагировала на интимное видео Дзюбы ответным роликом

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги», — написала ведущая. На ролике Боня в черном боди исполнила танец, опираясь руками на стол во время фотосессии.

Ранее хакер Александр Варской рассказал о возможных причинах утечки интимного видео. По его мнению, наиболее вероятный сценарий — установка на телефон жертвы программы, которая позволяет незаметно получить над ним контроль вплоть до включения в любой момент записи камеры.

После утечки видео и победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок также поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.