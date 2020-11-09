Пн, 9.11.2020
Хэллоуин в Таллинне: смотрите, в каких костюмах люди разгуливали по городу СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Под цвет пальто и шляпы: королева Елизавета II впервые появилась на публике в маске

Королева Елизавета II

ФОТО: Pool/ZUMAPRESS.com

Королева Елизавета II впервые за время пандемии коронавируса вышла в свет в защитной маске. Она посетила могилу Неизвестному солдату в Вестминстерском аббатстве в день 100-летней годовщины его захоронения, пишет Сегодня.

94-летняя правительница Великобритании возложила к памятной доске букет с орхидеями и миртом. Она была одета в черное пальто, шляпу, черные перчатки и защитную маску с белым обрамлением.

Total black аутфит королевы дополнили красная брошь "Звезда Жардин", черная сумочка и туфли.

Могила Неизвестного воина – это место последнего упокоения британского солдата, погибшего во время Первой мировой войны. Его тело было привезено из Северной Франции и похоронено в Вестминстерском аббатстве 11 ноября 1920 года.

Елизавета II

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

НАВЕРХ
Back