Под цвет пальто и шляпы: королева Елизавета II впервые появилась на публике в маске

Королева Елизавета II впервые за время пандемии коронавируса вышла в свет в защитной маске. Она посетила могилу Неизвестному солдату в Вестминстерском аббатстве в день 100-летней годовщины его захоронения, пишет Сегодня.
94-летняя правительница Великобритании возложила к памятной доске букет с орхидеями и миртом. Она была одета в черное пальто, шляпу, черные перчатки и защитную маску с белым обрамлением.
Total black аутфит королевы дополнили красная брошь "Звезда Жардин", черная сумочка и туфли.
Могила Неизвестного воина – это место последнего упокоения британского солдата, погибшего во время Первой мировой войны. Его тело было привезено из Северной Франции и похоронено в Вестминстерском аббатстве 11 ноября 1920 года.