Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября для всех знаков Зодиака

Мы можем почувствовать прилив хорошего настроения, появятся благоприятные возможности решить какие-то вопросы, наладить контакт с руководством, заявить о себе, действовать станет легче. Однако к концу недели нас накроет очень сильными чувствами с негативным подтекстом. Появятся чувства собственничества, ревность, желание настоять на своем в любовных отношениях. В воскресенье особенно важно контролировать свои эмоции, не выяснять отношения и не посещать салоны красоты.

Что еще нам предстоит и что с этим делать – расскажут Teleprogramma.pro и астролог Astro7 Офелия Айн.

Скорпионы

Скорпионы, для вас нет ничего невозможного. И на этой неделе вы это почувствуете. Вы поймете, что многие ограничения существуют только у вас в голове. В первой половине недели вы можете пережить неудачу в тайном романе. Впрочем, переживать не стоит – во второй половине вы сумеете все наверстать. Планируйте бюджет. Могут всплыть такие потребности, про которые вы давно не вспоминали, поэтому отложите определенную сумму на непредвиденные расходы.

Стрельцы

Стрельцам будет немного не по себе – все вокруг такие деловые, занятые и серьезные, никто не веселится и не чудит. Что ж, немного серьезности и вам не помешает – на этой неделе вам предстоят финансовые перемены. Они могут быть как положительные, так и негативные. Поэтому забудьте о риске, если не хотите многое потерять.

Козероги

Перемены вас настигнут, хотите вы того или нет. Вы можете взять это дело в свои руки и самостоятельно «рулить» переменами, например, кардинально изменив какую-то сторону своей жизни. Главное – не стремиться к большому скоплению народа и не руководить какими-нибудь массовыми митингами, у вас и без этого дел по горло.

Водолеи

Водолеев ждет удача на работе. Если у вас были какие-то сложные задачи или вопросы, отложенные «на потом», у вас появится прекрасный шанс все их решить. Астролог намекает: именно сейчас хорошо приходить к руководству с вопросами об увеличении зарплаты или повышении в должности.

Рыбы

Рыбы словно попадут в сказку – у вас все будет получаться, мир обретет новые краски, и все вокруг окажется словно покрыто мистическим флером. В общем, все, как вы любите. Такие недели выдаются нечасто, поэтому для вас только один совет – наслаждайтесь этим восхитительным временем. Можете себе позволить.

Овны

Овны, планирование – ваше все. Ваша любовь к спонтанности и импульсивным поступкам нередко вам помогает, но на этой неделе нужно четко следовать плану, продуманному до самых мелочей. Особенно это важно на работе. Только от вас зависит, подниметесь вы на новые вершины или со свистом рухнете вниз.

Тельцы