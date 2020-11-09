КАРАНТИН БЕСПОЛЕЗЕН ⟩ Прогноз доктора Комаровского: сколько еще ждать до конца пандемии

К тому же эксперт уверен, что в сложившейся ситуации сложно что-либо предугадать. Ниже редакция «Так Просто!» делится мнением Евгения Олеговича насчет волнующего всех без исключения вопроса.

«Я был уверен, что всё это кончится до 1 мая, а если не повезет, ну, до 1 июня наконец. Все наши надежды на ультрафиолет и открытый воздух не сработали. Мы переоценили возможность контактной передачи. Мы недооценили возможность вируса оставаться в воздухе», — признается медик.

Комаровский, как и многие другие специалисты, уже не видит смысла в карантинных мерах. Эффективность их изначально была преувеличена: как только карантин ослабляют, эпидемия разгорается с новой силой. Врач убежден, что только наличие антител у хотя бы 60 % населения может изменить ситуацию.

Кроме того, от строгого карантина слишком сильно страдает экономика страны. Лишь немногие государства способны закрутить гайки и выжить в подобных условиях. Именно поэтому Евгений Олегович считает, что коллективный иммунитет — единственный выход.

«Как только мы закроемся в помещениях, прекратим проветривать, упадет влажность воздуха. Вирус будет сутками сохраняться в этом воздухе, и будет болеть большее количество людей», — по мнению Комаровского, с началом отопительного сезона ситуация ухудшится.

В конце концов доктор видит два возможных сценария развития дальнейших событий. Согласно первому, скоро появится вакцина, и эпидемия завершится к концу 2022 года. Согласно второму — коллективный иммунитет подавит пандемию в те же сроки.