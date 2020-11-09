БОЛЬШЕ НЕ КАПИТАН ⟩ Дзюба со скандалом вылетел из сборной России после слитого интимного видео

Новый секс-скандал разыгрался из-за распространения в Telegram-каналах и соцсетях интимного видео футболиста «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы, пишет Topnews.

На кадрах записи его действия можно тактично охарактеризовать как самоудовлетворение. Действие происходит на фоне работающего телевизора, где некоторые услышали голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, которая некоторое время назад якобы была любовницей футболиста.

Примечателен тот факт, что все это произошло накануне старта очередного тура российской премьер-лиги, которая открывалась встречей «Зенита» с «Краснодаром».

И если Дзюба отказывается от каких-либо комментариев на сей счет, закрыв даже свою страницу в Instagram, то одним их первых ситуацию прокомментировал тренер сборной России Станислав Черчесов. Он заявил, что на ноябрьские матчи не вызовет в команду оскандалившегося игрока. Как пояснил Черчесов, в целом ему все равно, чем занимаются игроки в свободное время, но тем не менее все они должны «соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной». И дабы оградить всю сборную от излишнего негатива и напряжения было принято не вызывать Дзюбу. В это время, по словам тренера, капитан сборной тоже сможет нормализовать ситуацию и вновь войти в рабочий режим.

Отметим, что страницу в Instagram от возможности комментировать также закрыл и ФК «Зенит». В комментарии «СЭ» в клубе заявили, что форвард, несмотря на этот инцидент, будет играть в основном составе против «Краснодара» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

Там также отметили, что вывоз еще одного форвард команды «Зенита-2» Станислава Крапухина никак не связан с ситуацией с Дзюбой.

Журналисты также по понятным причинам связались с Марии Орзул, которая ответила опрос на вопрос: «А я при чём здесь?». Она подчеркнула, что не имеет к ситуации никакого отношения, заверив, что уже давно не поддерживает контакт с Дзюбой. «Мы миллион лет не общаемся», – говорит ведущая.

Комментатор Дмитрий Губерниев поспешил подтвердить слова своей подруги коллеги, отметив в Telegram, что на этот раз она совершенно не при чем, что «страстный» Дзюба всех «переполошил».

Отец Дзюбы и вовсе в своем комментарии был короток. Мол, с сыном не общался еще и про новость, что не вызвали в сборную, впервые слышит.

Член комитета по этике РФС Андрей Созин, комментируя щекотливую ситуацию Дзюбы, заявил, что видео никак не должно повлиять на его капитанство в команде. В то же время он выразил непонимание, о чем только думал игрок, ведь это ударит по его имиджу и повлияет на его семью. В частности, на жену и детей.

«Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал?» — отметил он.

А вот простые болельщики в своих комментариях не стеснялись упражняться в остроумии. Особенно досталось руке Дзюбы, которая в отличие от руки Марадоны, по всей видимости, оставит другой след в истории российского футбола.

ФОТО: topnews