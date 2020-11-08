Кудрявцева опровергла гибель жены разбившегося на самолете соведущего НТВ Александра Колтового

Свой пост она опубликовала в Instagram.

Говоря о гибели Александра телеведущая с трудом сдерживает слезы. Она пояснила, что не может в это поверить, ведь за день до его смерти они вместе записывали передачу, а на следующий день его не стало, сообщает Topnews.ru.

Также Лера сообщила, что он частенько звал ее полетать над Москвой вместе, но она отказывалась, требуя при этом, чтобы Колтовой тоже “прекратил заниматься этим опасным делом”.

Кудрявцевой добавила, что как будто чувствовала что-то, просто не понимала что именно.