Кудрявцева опровергла гибель жены разбившегося на самолете соведущего НТВ Александра Колтового

Телеведущая НТВ Лера Кудрявцева высказалась о гибели своего коллеги Александра Колтового в результате крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Свой пост она опубликовала в Instagram.
Говоря о гибели Александра телеведущая с трудом сдерживает слезы. Она пояснила, что не может в это поверить, ведь за день до его смерти они вместе записывали передачу, а на следующий день его не стало, сообщает Topnews.ru.
Также Лера сообщила, что он частенько звал ее полетать над Москвой вместе, но она отказывалась, требуя при этом, чтобы Колтовой тоже “прекратил заниматься этим опасным делом”.
Кудрявцевой добавила, что как будто чувствовала что-то, просто не понимала что именно.
Позднее в Stories Instagram Кудрявцева опровергла информацию о том, что вместе с Колтовым в самолете была и его супруга. По словам телеведущей, сейчас выясняется, кто находился в кабине вместе с пилотом.