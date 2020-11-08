Вс, 8.11.2020
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Кто вы, мистер Байден? Главные факты о будущем новом президенте США

Democratic 2020 U.S. presidential nominee Joe Biden gestures at his election rally, after the news media announced that he won the 2020 U.S. presidential election over President Donald Trump, in Wilmington, Delaware, U.S., November 7, 2020. Andrew Harnik/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

ФОТО: POOL/REUTERS

Джо Байден опережает Дональда Трампа, согласно первым результатам президентских выборов в США. Подсчет голосов еще не завершен, но Байден опережает Трампа практически во всех ключевых штатах. Forbes сделал подборку основных фактов из биографии Байдена.

Бывший вице-президент США времен Барака Обамы Джо Байден уверенно лидировал в президентской гонке по опросам, и эту поддержку ему удалось конвертировать в голоса на выборах — в итоге он побил рекорд Обамы 2008 года по числу проголосовавших за него избирателей. Спустя четыре года, США вновь возглавит представитель демократической партии, а республиканец Дональд Трамп, вероятно, оставит пост, отработав лишь один срок. Джо Байден займет Белый дом спустя 32 года после первой попытки выдвинуться в президенты, пишет Forbes.ru.

Байден родился 20 ноября 1942 года. Если он все же возглавит Белый дом, то станет самым возрастным президентом в истории США. Родители Байдена — выходцы из Северной Ирландии. Байден станет вторым президентом-католиком в Америке после Джона Кеннеди: большинство христианского населения в США — протестанты.

В 1965 году получил диплом по истории и политологии в университете штата Делавэр. Три года спустя — степень доктора права в Сиракузском университете в штате Нью-Йорк.

Политическая карьера Байдена развивалась довольно стремительно. Уже в 1972 году он избрался в сенат США. На тот момент ему было всего 29 лет — он стал пятым среди самых молодых сенаторов в истории страны. Его соперником на выборах был 63-летний Джеймс Боггс, республиканец-тяжеловес, которого вновь пойти на выборы уговорил лично президент Ричард Никсон. Байден в своей кампании сделал ставку на противопоставление молодости и свежего взгляда «устаревшим» подходам Боггса и победил. Кампанией Байдена руководила его сестра Валери — после этого успеха она стала бессменным руководителем избирательного штаба политика.

1972 год стал не только годом большого успеха для Байдена, но и годом большой трагедии. В декабре в автокатастрофе погибли жена Байдена Нейлия и их 13-месячная дочь. Двое сыновей — старший Бо и младший Хантер — сильно пострадали, но выжили. Байден принес присягу сенатора прямо в больнице.

В должности сенатора Байден проработал 36 лет. В сенате он в разные годы возглавлял юридический комитет и комитет по международным делам. В августе 1979 года во главе делегации конгрессменов посетил Москву. В столице он обсуждал новые положения договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II) с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко. Сейчас Россия и США обсуждают продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) — по сути, преемника ОСВ, который подписали в 2010 году бывшие президенты стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Ратификацию СНВ-III со стороны США курировал именно Байден. Действие СНВ-III истекает в феврале 2021 года, и Байден заявлял о готовности продлить его.

Байден смог дойти до президентских выборов и выиграть их лишь с третьей попытки. Первая была в 1988 году. Байден вновь использовал образ молодого политика и «своего парня», но его соперник по праймериз Майкл Дукакис уличил его в использовании в речи слов лидера британской лейбористской партии Нила Киннока без ссылки, из-за чего Байдена обвинили в плагиате. Затем журналисты обнаружили в его речах и другие присвоенные чужие слова, а также примеры откровенной лжи — например, он говорил, что его дедушка был шахтером, что было неправдой. В итоге Байден вышел из гонки еще до праймериз, а Дукакис на выборах проиграл Джорджу Бушу-старшему. У Байдена в том же году обнаружили аневризму головного мозга (поражение одной из артерий), и политик перенес несколько операций. Вторая попытка Байдена была в 2008 году — но уже после первых праймериз он отказался от соперничества с Хиллари Клинтон и Бараком Обамой.

Байден после победы Обамы по его приглашению занял должность вице-президента, а Клинтон стала госсекретарем. Будучи вице-президентом, Байден активно занимался внешней политикой. В частности, выступал против увеличения американского контингента в Афганистане и за вывод американских войск из Ирака.

Именно Байден впервые заявил, что Россия и США должны «нажать кнопку перезагрузки» — такую кнопку с надписью Peregruzka (по ошибке американцы написали на кнопке не «перезагрузка», а «перегрузка») затем привезла в Москву Хиллари Клинтон. Свои взгляды на отношения с Россией Байден пересмотрел после 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины, а Крым был присоединен к России. Байден убежден, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и продолжила вмешательство в кампанию 2020-го, а также уверен в причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Кандидат в вице-президенты самого Байдена — тоже сенатор, афроамериканка Камала Харрис. По Конституции США, вице-президент — второе лицо в государстве, которое исполняет обязанности главы государства в случае недееспособности президента. При этом вице-президент исполняет обязанности до конца срока президента — досрочные выборы не проводятся.

Старший сын Байдена Бо умер в 2015 году в возрасте 46 лет из-за опухоли мозга. Он работал в минюсте США, был избран генпрокурором штата Делавэр. Младший сын Хантер несколько раз оказывался в эпицентре скандалов. После выпуска из университета он устроился работать в Делавэре в банковский холдинг MBNA, который незадолго до этого поддержал кампанию Байдена. Это вызвало критику в американском обществе. Хантера Байдена также уволили из военно-морских сил США за употребление наркотиков, но главный скандал с его участием участием связан с Украиной. Байден-младший входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, где получал до $50 тыс. в месяц. Назначение Хантера произошло ровно в то время, когда его отец в должности вице-президента США активно занимался Украиной в свете конфликта на востоке страны и Крыма. В 2020 году сенаторы из республиканской партии опубликовали доклад, в котором говорилось, что Хантер Байден получал миллионы долларов от иностранцев, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы, богатейшей женщины России Елены Батуриной F 72. Согласно докладу, она перевела $3,5 млн в рамках «консалтингового соглашения» с Rosemont Seneca Thornton LLC, сооснователем которой является Хантер Байден. Дональд Трамп активно эксплуатировал тему скандалов вокруг Хантера Байдена в ходе предвыборной кампании. Например, обвинял Байдена в том, что тот надавил на власти Украины с требованием уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma. Попытки Трампа получить доказательства этого от президента Украины Владимира Зеленского чуть не обернулись отстранением Трампа от должности.

Байдена не раз уличали в смене взглядов или даже откровенном вранье. Один из характерных примеров — его отношение к существовавшей в США практике, когда для борьбы с расовой сегрегацией в школах детей из преимущественно афроамериканских районов на автобусах доставляли в смешанные школы, пусть и не ближайшие к дому. Такую практику ввели суды, и Байден поначалу ее поддержал, но, столкнувшись с критикой избирателей, стал ее противником. Другой пример: в 2002-м Байден поддержал вторжение США в Ирак, но затем тоже изменил позицию. Одна из бывших сотрудниц Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Байден ответил, что не помнит сотрудницу.

В ходе кампании Байден допустил несколько оговорок, дав Трампу повод насмехаться и называть его «сонным Джо». Так, Байден заявлял, что выдвигается в сенаторы, а не в президенты, путал сестру и жену, ошибался с числом погибших от коронавируса в США — из его слов выходило, что скончались две трети населения страны. Из-за частых оговорок Байдена появился даже сленговый термин «байденизм». Однажды Байден сказал сенатору в кресле-каталке: «Поднимись, Чак, дай им на тебя посмотреть».

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