Джо Байден опережает Дональда Трампа, согласно первым результатам президентских выборов в США. Подсчет голосов еще не завершен, но Байден опережает Трампа практически во всех ключевых штатах. Forbes сделал подборку основных фактов из биографии Байдена.
Бывший вице-президент США времен Барака Обамы Джо Байден уверенно лидировал в президентской гонке по опросам, и эту поддержку ему удалось конвертировать в голоса на выборах — в итоге он побил рекорд Обамы 2008 года по числу проголосовавших за него избирателей. Спустя четыре года, США вновь возглавит представитель демократической партии, а республиканец Дональд Трамп, вероятно, оставит пост, отработав лишь один срок. Джо Байден займет Белый дом спустя 32 года после первой попытки выдвинуться в президенты, пишет Forbes.ru.
Байден родился 20 ноября 1942 года. Если он все же возглавит Белый дом, то станет самым возрастным президентом в истории США. Родители Байдена — выходцы из Северной Ирландии. Байден станет вторым президентом-католиком в Америке после Джона Кеннеди: большинство христианского населения в США — протестанты.
В 1965 году получил диплом по истории и политологии в университете штата Делавэр. Три года спустя — степень доктора права в Сиракузском университете в штате Нью-Йорк.
Политическая карьера Байдена развивалась довольно стремительно. Уже в 1972 году он избрался в сенат США. На тот момент ему было всего 29 лет — он стал пятым среди самых молодых сенаторов в истории страны. Его соперником на выборах был 63-летний Джеймс Боггс, республиканец-тяжеловес, которого вновь пойти на выборы уговорил лично президент Ричард Никсон. Байден в своей кампании сделал ставку на противопоставление молодости и свежего взгляда «устаревшим» подходам Боггса и победил. Кампанией Байдена руководила его сестра Валери — после этого успеха она стала бессменным руководителем избирательного штаба политика.
1972 год стал не только годом большого успеха для Байдена, но и годом большой трагедии. В декабре в автокатастрофе погибли жена Байдена Нейлия и их 13-месячная дочь. Двое сыновей — старший Бо и младший Хантер — сильно пострадали, но выжили. Байден принес присягу сенатора прямо в больнице.
В должности сенатора Байден проработал 36 лет. В сенате он в разные годы возглавлял юридический комитет и комитет по международным делам. В августе 1979 года во главе делегации конгрессменов посетил Москву. В столице он обсуждал новые положения договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-II) с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко. Сейчас Россия и США обсуждают продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) — по сути, преемника ОСВ, который подписали в 2010 году бывшие президенты стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Ратификацию СНВ-III со стороны США курировал именно Байден. Действие СНВ-III истекает в феврале 2021 года, и Байден заявлял о готовности продлить его.
Байден смог дойти до президентских выборов и выиграть их лишь с третьей попытки. Первая была в 1988 году. Байден вновь использовал образ молодого политика и «своего парня», но его соперник по праймериз Майкл Дукакис уличил его в использовании в речи слов лидера британской лейбористской партии Нила Киннока без ссылки, из-за чего Байдена обвинили в плагиате. Затем журналисты обнаружили в его речах и другие присвоенные чужие слова, а также примеры откровенной лжи — например, он говорил, что его дедушка был шахтером, что было неправдой. В итоге Байден вышел из гонки еще до праймериз, а Дукакис на выборах проиграл Джорджу Бушу-старшему. У Байдена в том же году обнаружили аневризму головного мозга (поражение одной из артерий), и политик перенес несколько операций. Вторая попытка Байдена была в 2008 году — но уже после первых праймериз он отказался от соперничества с Хиллари Клинтон и Бараком Обамой.
Байден после победы Обамы по его приглашению занял должность вице-президента, а Клинтон стала госсекретарем. Будучи вице-президентом, Байден активно занимался внешней политикой. В частности, выступал против увеличения американского контингента в Афганистане и за вывод американских войск из Ирака.
Именно Байден впервые заявил, что Россия и США должны «нажать кнопку перезагрузки» — такую кнопку с надписью Peregruzka (по ошибке американцы написали на кнопке не «перезагрузка», а «перегрузка») затем привезла в Москву Хиллари Клинтон. Свои взгляды на отношения с Россией Байден пересмотрел после 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины, а Крым был присоединен к России. Байден убежден, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и продолжила вмешательство в кампанию 2020-го, а также уверен в причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Кандидат в вице-президенты самого Байдена — тоже сенатор, афроамериканка Камала Харрис. По Конституции США, вице-президент — второе лицо в государстве, которое исполняет обязанности главы государства в случае недееспособности президента. При этом вице-президент исполняет обязанности до конца срока президента — досрочные выборы не проводятся.
Старший сын Байдена Бо умер в 2015 году в возрасте 46 лет из-за опухоли мозга. Он работал в минюсте США, был избран генпрокурором штата Делавэр. Младший сын Хантер несколько раз оказывался в эпицентре скандалов. После выпуска из университета он устроился работать в Делавэре в банковский холдинг MBNA, который незадолго до этого поддержал кампанию Байдена. Это вызвало критику в американском обществе. Хантера Байдена также уволили из военно-морских сил США за употребление наркотиков, но главный скандал с его участием участием связан с Украиной. Байден-младший входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, где получал до $50 тыс. в месяц. Назначение Хантера произошло ровно в то время, когда его отец в должности вице-президента США активно занимался Украиной в свете конфликта на востоке страны и Крыма. В 2020 году сенаторы из республиканской партии опубликовали доклад, в котором говорилось, что Хантер Байден получал миллионы долларов от иностранцев, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы, богатейшей женщины России Елены Батуриной F 72. Согласно докладу, она перевела $3,5 млн в рамках «консалтингового соглашения» с Rosemont Seneca Thornton LLC, сооснователем которой является Хантер Байден. Дональд Трамп активно эксплуатировал тему скандалов вокруг Хантера Байдена в ходе предвыборной кампании. Например, обвинял Байдена в том, что тот надавил на власти Украины с требованием уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma. Попытки Трампа получить доказательства этого от президента Украины Владимира Зеленского чуть не обернулись отстранением Трампа от должности.
Байдена не раз уличали в смене взглядов или даже откровенном вранье. Один из характерных примеров — его отношение к существовавшей в США практике, когда для борьбы с расовой сегрегацией в школах детей из преимущественно афроамериканских районов на автобусах доставляли в смешанные школы, пусть и не ближайшие к дому. Такую практику ввели суды, и Байден поначалу ее поддержал, но, столкнувшись с критикой избирателей, стал ее противником. Другой пример: в 2002-м Байден поддержал вторжение США в Ирак, но затем тоже изменил позицию. Одна из бывших сотрудниц Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Байден ответил, что не помнит сотрудницу.
В ходе кампании Байден допустил несколько оговорок, дав Трампу повод насмехаться и называть его «сонным Джо». Так, Байден заявлял, что выдвигается в сенаторы, а не в президенты, путал сестру и жену, ошибался с числом погибших от коронавируса в США — из его слов выходило, что скончались две трети населения страны. Из-за частых оговорок Байдена появился даже сленговый термин «байденизм». Однажды Байден сказал сенатору в кресле-каталке: «Поднимись, Чак, дай им на тебя посмотреть».