Байден после победы Обамы по его приглашению занял должность вице-президента, а Клинтон стала госсекретарем. Будучи вице-президентом, Байден активно занимался внешней политикой. В частности, выступал против увеличения американского контингента в Афганистане и за вывод американских войск из Ирака.

Именно Байден впервые заявил, что Россия и США должны «нажать кнопку перезагрузки» — такую кнопку с надписью Peregruzka (по ошибке американцы написали на кнопке не «перезагрузка», а «перегрузка») затем привезла в Москву Хиллари Клинтон. Свои взгляды на отношения с Россией Байден пересмотрел после 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины, а Крым был присоединен к России. Байден убежден, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и продолжила вмешательство в кампанию 2020-го, а также уверен в причастности российских властей к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Кандидат в вице-президенты самого Байдена — тоже сенатор, афроамериканка Камала Харрис. По Конституции США, вице-президент — второе лицо в государстве, которое исполняет обязанности главы государства в случае недееспособности президента. При этом вице-президент исполняет обязанности до конца срока президента — досрочные выборы не проводятся.

Старший сын Байдена Бо умер в 2015 году в возрасте 46 лет из-за опухоли мозга. Он работал в минюсте США, был избран генпрокурором штата Делавэр. Младший сын Хантер несколько раз оказывался в эпицентре скандалов. После выпуска из университета он устроился работать в Делавэре в банковский холдинг MBNA, который незадолго до этого поддержал кампанию Байдена. Это вызвало критику в американском обществе. Хантера Байдена также уволили из военно-морских сил США за употребление наркотиков, но главный скандал с его участием участием связан с Украиной. Байден-младший входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, где получал до $50 тыс. в месяц. Назначение Хантера произошло ровно в то время, когда его отец в должности вице-президента США активно занимался Украиной в свете конфликта на востоке страны и Крыма. В 2020 году сенаторы из республиканской партии опубликовали доклад, в котором говорилось, что Хантер Байден получал миллионы долларов от иностранцев, в том числе от вдовы экс-мэра Москвы, богатейшей женщины России Елены Батуриной F 72. Согласно докладу, она перевела $3,5 млн в рамках «консалтингового соглашения» с Rosemont Seneca Thornton LLC, сооснователем которой является Хантер Байден. Дональд Трамп активно эксплуатировал тему скандалов вокруг Хантера Байдена в ходе предвыборной кампании. Например, обвинял Байдена в том, что тот надавил на власти Украины с требованием уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma. Попытки Трампа получить доказательства этого от президента Украины Владимира Зеленского чуть не обернулись отстранением Трампа от должности.

Байдена не раз уличали в смене взглядов или даже откровенном вранье. Один из характерных примеров — его отношение к существовавшей в США практике, когда для борьбы с расовой сегрегацией в школах детей из преимущественно афроамериканских районов на автобусах доставляли в смешанные школы, пусть и не ближайшие к дому. Такую практику ввели суды, и Байден поначалу ее поддержал, но, столкнувшись с критикой избирателей, стал ее противником. Другой пример: в 2002-м Байден поддержал вторжение США в Ирак, но затем тоже изменил позицию. Одна из бывших сотрудниц Байдена Тара Рид обвинила его в сексуальных домогательствах. Байден ответил, что не помнит сотрудницу.