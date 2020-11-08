Гороскоп на 8 ноября: в вашем настроении соединятся эмоциональность, воинственность и уверенность в себе

Весы

Вы будете трудиться в свое удовольствие, выполняя разнообразные обязанности. Но это возможно, лишь если вы уверены в том, что работаете на себя, а не только на других людей, и что ваша личная воля не слишком скована традиционными рамками инструкций. Собственный заработок в большой мере зависит от участия партнера или друга в формировании ваших средств. Но это обстоятельство скорее во благо вам, чем во вред. В дороге не исключены небольшие материальные потери, путаница, отсутствие требуемого комфорта. Вы можете получить неприятные впечатления или познакомиться с навязчивым человеком.

Скорпион

Вы можете позволить себе почти любое развлечение, которое взбредет на ум вам или вашим друзьям. Но придется оглядываться как на свои финансовые возможности, так и на некоторые моральные запреты. К вашей досаде, может случиться, что именно то самое - горячо желаемое, впечатляющее - удовольствие вам как раз и не разрешено, по той или иной причине. Это хороший день для оригинального творчества. Спонтанное решение о совместном семейном отдыхе будет в целом удачным и не разочарует. Родители-Скорпионы могут активно поучаствовать в жизни детей, разделить их увлечения, интересы.

Стрелец

Вы и ваши домашние можете так и не понять друг друга до конца, но это не приведет к ссоре и громкому конфликту. Настоящие радости и интересные новости все же ждут вас именно дома. Поэтому не пытайтесь делать оскорбленное лицо и не направляйтесь для удовлетворения своих интересов и потребностей в другое место. Если ваши друзья не очень нравятся близким, просто не заостряйте на этом внимание. Займите членов семьи общей работой, подключите их к собственным задачам, и они не откажутся вам помочь. День обещает удачу тем, кто занят оказанием бытовых услуг, бескорыстной оперативной помощи.

Козерог

Совместная деятельность с единомышленником принесет вам удовлетворение. Того, кто разделяет ваши интересы, вы можете сделать своим партнером. Друзья вашего супруга (супруги) легко могут стать и вашими друзьями. Не будьте консервативны - новая информация будет вам только на пользу, так же, как и непривычные способы связи или незнакомый маршрут поездки. Однако, если не хотите негативной или вопросительной реакции, не делитесь со знакомыми и близкими дорогими вам планами, замыслами, глубоко личными привязанностями. Ваше окружение мало заинтересовано в том, о чем вы тайно мечтаете.

Водолей

Оригинальный подход к наличным средствам (заработку, накоплениям, покупкам) будет вам очень полезен. Условия, на которых вы работаете с другими людьми, вполне позволяют провести реорганизацию и заново подвести баланс. Но это удастся вам лишь в том случае, если вы сумеете не примешивать к подсказкам своей интуиции и ума страстные навязчивые желания. Принимая решения о расходах, не поддавайтесь влиянию друзей, не соблазняйтесь баснословными прибылями и обещаниями необыкновенного комфорта. Иначе вы рискуете влезть в долги еще до того, как получите хоть какую-то прибыль.

Рыбы