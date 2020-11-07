Раздетая Волочкова приподняла полотенце и показала лишнее

Провокационные фотографии Анастасии Волочковой всегда вызывают бурную реакцию в Сети. Казалось бы, что любительнице откровенных бикини и обтягивающих платьев уже нечем интриговать фанатов, однако ее последнее фото из спа-салона, мягко говоря, удивило поклонников.

Балерина выложила снимок из спа-салона.

«Сегодня после репетиции так захотелось массажа. Мастер Пай просто Волшебница! Спасибо большое ей и всему коллективу за радушный приём и профессиональный массаж», – поделилась с поклонниками звезда.

На снимке она запечатлена в полотенце, но оно настолько короткое, что особенно внимательные пользователи «Инстаграма» смогли разглядеть самые интимные части тела Волочковой.

Сейчас пользователи Сети гадают: специально ли знаменитость выложила это фото? Может быть, это было случайно. Не отрицают и версию, что нижнее белье на балерине все-таки есть, просто оно телесного цвета, поэтому сливается с кожей.

Однако обсуждать фотографию Волочковой пользователи смогут разве что в личных сообщениях, потому что комментарии к публикации Анастасия решила закрыть, чтобы в очередной раз не столкнуться с жесткой критикой злопыхателей.