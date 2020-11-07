Фото ⟩ Соцсети взволновала самая сексуальная девушка-судья из России

В среду, 4 ноября, перед очередным игровым вечером Лиги чемпионов, в соцсетях поклонников футбола распространилось видео, на котором арбитр Екатерина Костюнина никак не может определиться с комплектом белья. Через несколько часов – когда «Краснодар» закончил матч против «Севильи», стало понятно, что это видео – лучшее, что случилось с российским футболом за весь день, пишет RUS TVNET.
November 5, 2020
Автор и героиня ролика Екатерина Костюнина прославилась еще четыре года назад. Тогда СМИ не только России, но и всего мира внезапно выяснили, что бывшая футболистка команды «Енисей», а по совместительству – молодой арбитр третьего дивизиона чемпионата России обладает по-настоящему модельной внешностью. Тогда же многие издания написали об этом.
В 2018 году Екатерина окончила Красноярский государственный педагогический университет. В интервью она рассказала, что мечтает стать арбитром ФИФА и работать на матчах мужской Российской Премьер-Лиги.
Глядя на ее фотографии, хочется пожелать девушке удачи. Взгляните сами: