Назван суперпродукт для защиты от заражения коронавирусом

Научные специалисты отмечают важность достаточного потребления витамина D в условиях пандемии нового коронавируса. Данный витамин оказывает существенное влияние на функционирование иммунной системы, и его адекватное содержание в организме является одним из условий его защищенности от инфекций.

Витамин D синтезируется человеческим телом под воздействием солнечного света, и в сезон холодов, когда его очень мало, становится особенно важным получать вещество с пищей, пишет Medikforum.ru.

«Больше всего его содержится в печени трески и минтая – это настоящий суперпродукт, чье употребление особенно полезно в нынешних условиях. Лучшей является печень, произведенная непосредственно на судне из свежего сырья, поскольку перерабатывается минимально и сохраняет полезные витамины и микроэлементы», - приводится экспертное мнение в «Российской газете».

Также опрошенные изданием специалисты рассказали, что получать заветный витамин, важный для защиты от заражения коронавирусом, можно из других продуктов. В их числе разнообразная «молочка», яйца (желтки), рыбий жир. Помимо того, существуют аптечные добавки.