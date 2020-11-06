«Скоро затмит папу»: сын Лазарева поразил народ своим обаянием

На фотографии музыкант стоит возле красных подарочных коробок, на нем надет строгий костюм темно-серого цвета и черная футболка. Малыша нарядили под стать отцу – темный костюм и красный галстук-бабочка. Сергей Лазарев нежно смотрит на сына, а тот радостно улыбается.

Судя по всему, Никита участвует вместе с родителем в съемках нового проекта. Как отметил артист в подписи, снимок сделан во время работы. Поклонники с восторгом приняли семейную фотографию. По мнению пользователей Сети, мальчик растет копией отца.