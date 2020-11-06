Пт, 6.11.2020
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Настя Каменских показала милое фото с мамой и поздравила ее с днем рождения

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Настя Каменских показала свою маму. Певица с самого утра поздравила родительницу с днем рождения, опубликовав их совместное фото в своем Instagram-аккаунте, пишет Сегодня.

В соцсети Каменских разместила селфи, на котором они с мамой запечатлены в городе. Обе одеты в сезонные пальто – у Насти классическое в цвете беж, а у ее мамы – белая teddy шуба. На заднем фоне особенно внимательные могут заметить Потапа.

Какое счастье, что именно ты моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка,

– добавила в подписи Настя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Поклонники NK присоединились к поздравлениям и написали множество теплых слов в адрес ее мамы, а также отметили, что женщины очень похожи.

"Две красавицы! С праздником!";

"Настя вы обе такие красотки глаз не оторвать";

"Очень красивые! Здоровья и счастья вам!", – пишут пользователи в комментариях.

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