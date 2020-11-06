Настя Каменских показала милое фото с мамой и поздравила ее с днем рождения

Настя Каменских показала свою маму. Певица с самого утра поздравила родительницу с днем рождения, опубликовав их совместное фото в своем Instagram-аккаунте, пишет Сегодня.
В соцсети Каменских разместила селфи, на котором они с мамой запечатлены в городе. Обе одеты в сезонные пальто – у Насти классическое в цвете беж, а у ее мамы – белая teddy шуба. На заднем фоне особенно внимательные могут заметить Потапа.
– добавила в подписи Настя.
Поклонники NK присоединились к поздравлениям и написали множество теплых слов в адрес ее мамы, а также отметили, что женщины очень похожи.
"Две красавицы! С праздником!";
"Настя вы обе такие красотки глаз не оторвать";
"Очень красивые! Здоровья и счастья вам!", – пишут пользователи в комментариях.