Настя Каменских показала милое фото с мамой и поздравила ее с днем рождения

В соцсети Каменских разместила селфи, на котором они с мамой запечатлены в городе. Обе одеты в сезонные пальто – у Насти классическое в цвете беж, а у ее мамы – белая teddy шуба. На заднем фоне особенно внимательные могут заметить Потапа.

Какое счастье, что именно ты моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка,

– добавила в подписи Настя.

Поклонники NK присоединились к поздравлениям и написали множество теплых слов в адрес ее мамы, а также отметили, что женщины очень похожи.

"Две красавицы! С праздником!";

"Настя вы обе такие красотки глаз не оторвать";