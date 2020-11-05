ШОКИРУЮЩАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Кутнуть напоследок: британцы ушли в жесткий отрыв перед локдауном

На четыре недели закроются пабы, рестораны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и места развлечений. Предприятия общественного питания смогут продолжить работать только в режиме доставок или на вынос. Людям предписывают оставаться дома. Выходить можно только по особо важным причинам, к примеру, на работу или учёбу, которые невозможны удалённо.

Конечно, британцы решили кутнуть напоследок и гурьбой высыпали на улицы крупных и не очень городов страны. В Лондоне, Бристоле, Манчестере, Лидсе ночью улицы были заполнены толпами хорошо выпивших и сильно пьяных людей разного возраста, которые решили, как говорится, надышаться перед смертью, а некоторые даже надели рождественские наряды - кто ж знает, удастся ли отметить Рождество? Надо отметить, что владельцы многих пабов сделали цены на пиво ниже низшего - стандартный пивной бокал стоил лишь 99 центов.