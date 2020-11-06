ФОТО ⟩ У Ефремова нашли элитную квартиру за 870 000 евро

У отбывающего срок российского актера Михаила Ефремова и его двадцатилетней дочери Анны-Марии СМИ нашли новую, не принятую в собственность, квартиру, пишет Topnews.
Элитное жилье на Никитском бульваре столицы ранее принадлежало матери Ефремова, актрисе Алле Покровской, и после ее смерти в прошлом году там поселилась внучка актрисы.
Как уточняет «Федеральное агентство новостей», квартира находится в доме № 17, ее площадь составляет 66,6 кв. метра. В Росреестре, сообщает СМИ, данных о владении недвижимостью наследниками жилья не найдено.
Между тем, жилье в доме, где ранее проживали многие представители актерских фамилий, стоит на рынке около 80 млн рублей. По кадастру жилье оценивается в 27 млн (294 000 евро, но реальная стоимость его, разумеется, выше.
Напомним, что в начале ноября на экраны страны вышла лента «Картонная пристань», в которой роль плохого полицейского сыграл Михаил Ефремов. Эта киноработа стала последней для актера, который был осужден после аварии.