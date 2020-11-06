ФОТО ⟩ У Ефремова нашли элитную квартиру за 870 000 евро

Элитное жилье на Никитском бульваре столицы ранее принадлежало матери Ефремова, актрисе Алле Покровской, и после ее смерти в прошлом году там поселилась внучка актрисы.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», квартира находится в доме № 17, ее площадь составляет 66,6 кв. метра. В Росреестре, сообщает СМИ, данных о владении недвижимостью наследниками жилья не найдено.

Между тем, жилье в доме, где ранее проживали многие представители актерских фамилий, стоит на рынке около 80 млн рублей. По кадастру жилье оценивается в 27 млн (294 000 евро, но реальная стоимость его, разумеется, выше.

Аренда однушки в доме № 17 составляет порядка 29 500 рублей (320 евро) в месяц, квартиры – 61 000 (663 евро). Кирпичное здание было построено для элиты советской интеллигенции в 1971году, и рыночная цена квадрата в нем составляет почти 400 тыс. рублей (4 348 евро).