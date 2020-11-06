ВОСТОРГ! ⟩ 71-летняя Пугачева показала такие ноги, что все светские львицы позавидуют

Иногда Алла Пугачева изменяет своему любимому черному цвету и выбирает яркие оттенки в нарядах. Фанатов Примадонны, стоит отметить, такие преображения радуют. Так, на одной из фан-страниц сына певицы Гарри Галкина в Instagram появился снимок, на котором артистка позировала в ярко-красном пальто до колен рядом с наследником, пишет teleprogramma.pro.