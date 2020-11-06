Пт, 6.11.2020
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ВОСТОРГ! ⟩ 71-летняя Пугачева показала такие ноги, что все светские львицы позавидуют

Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Примадонна позировала во дворе дома рядом с сыном Гарри.

Иногда Алла Пугачева изменяет своему любимому черному цвету и выбирает яркие оттенки в нарядах. Фанатов Примадонны, стоит отметить, такие преображения радуют. Так, на одной из фан-страниц сына певицы Гарри Галкина в Instagram появился снимок, на котором артистка позировала в ярко-красном пальто до колен рядом с наследником, пишет teleprogramma.pro.

Длины верхней одежды выгодно подчеркнула стройные ноги Аллы Борисовны. Обувь черного цвета она подобрала на устойчивом каблуке, тем самым беспроигрышно объединив классические оттенки в луке.

«Алла, супер! Прекрасно выглядите! Потрясающе!» — писали пользователи Сети.

 
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