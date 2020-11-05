ФОТО ⟩ Застукали! Мари Краймбрери сняли на прогулке с HammAli

Артем Пиндюра, Алексей Назаров и даже Гуф — певице приписывают романы с той же частотой, с которой выходят ее дуэтные треки. А зимой в социальных сетях пробежал новый слух: у Мари роман с HammAli. Причиной тому стали слова рэпера, сказанные за кулисами концертного шоу: «Я ради девушки был готов задержать концерт, чтобы она успела приехать на него».

Затем артисты презентовали новую песню «Медляк», студийный релиз которой состоится уже в эту пятницу, и новостные заголовки запестрели вопросом: у Мари Краймбрери и HammAli роман? Комментировать личное музыканты не торопятся, все в песнях — так говорила когда-то сама девушка. Однако в распоряжении «СтарХита» оказались снимки звезд... Неужели все-таки вместе?

На днях Мари и Александра (настоящее имя рэпера — прим. «СтарХита») увидели у одного из московских ресторанов быстрого питания. Несмотря на то, что артисты вели себя скромно и старались не привлекать к себе внимания, невозможно было не заметить нежных чувств, которые они проявляли по отношению друг к другу.