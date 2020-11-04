Любовь Успенская: «Дочь сама позвонила, а потом начала желать мне смерти»

66-летняя Любовь Успенская уже практически отчаялась и не надеется помириться с наследницей, однако звезда продолжает материально обеспечивать дочь даже на расстоянии. По словам артистки, Татьяна регулярно получает еду, одежду и все необходимое для жизни. Тем не менее, Плаксиной этого не достаточно, периодически девушка звонит матери и говорит гадости.

Недавно Любовь Залмановна общалась с дочерью по видеосвязи. Наследница решила узнать, все ли в порядке с певицей, но разговор ушел в другое русло. «Дочь сама позвонила, а потом начала желать мне смерти. Говорит: «Пошла вон, чтоб ты сдохла, я тебя знать не хочу», — делится артистка.

Успенская не удивляется подобным выходкам Плаксиной, но каждый раз сильно расстраивается, что не может спасти дочь. «С тех пор, как она попала в аварию, я поняла, что должна быть сильной. Я даже алкоголь не пью. Мне хочется, чтоб моя дочь поняла, какой вред она себе наносит», — говорит певица.

Напомним, что недавно Татьяна оказалась в американской психиатрической лечебнице из-за неадекватного поступка. Девушка включила дома обогреватель, хотя на улице была жаркая погода. После того, как отец вызвал врачей, ее увезли в госпиталь. Правда, позже Плаксина сбежала оттуда, уверяя, что ее хотели убить. Кроме того, девушка обвиняла во всем Успенскую, хотя та не была в курсе происходящего. «Я вообще не при чем, меня там не было. Ее никто не упекал, они вызвали скорую, потому что ей плохо было. А потом она сама подписала согласие», — признается Любовь Залмановна.

Певица надеется, что есть шанс на выздоровление дочери и ее возвращение к нормальной жизни. «У меня в жизни было два счастливых дня: когда я узнала, что беременна и когда родила Таню. Не хватает третьего дня, когда узнаю, что дочь опомнилась. Я буду бороться, я не опущу руки, пусть даже я не буду ее видеть никогда. Но я же знаю, что я ей очень нужна. Пусть поймет, что жизнь свою разрушает и потом будет счастлива», — рассуждает Успенская.