ФОТО ⟩ Эдгар Гергель: забронировал номер за 3 евро в центральном спа-отеле Таллинна. Показываю, что ждало внутри!
Какую бы акцию невиданной щедрости не запустили в Эстонии, всегда найдутся скептики, которые считают, что всё уже раздали своим друзьям, знакомым и родственникам по блату и простых смертных водят вокруг пальца. Главный редактор порталов Limon.ee и Krasotka.ee Эдгар Гергель лично убедился, что аттракционы неслыханной щедрости - вовсе не обман, а лотерея, в которой везет не всем, а тем, кто активно следит за СМИ и обладает быстрым компьютером.
Это уже вторая похожая акция, в которой я участвую. Первопроходцем в данной области стал центральный трехзвзедочный таллиннский отель ibis, не так давно отметивший первый год работы в эстонской столице и в связи с этим предложивший самым быстрым номера за 1 евро. Мне удалось там прожить целых 6 ночей (не подряд)! Но в случае с гостиничной сетью ibis забронировать номер было проще, поскольку к моменту выхода пресс-релиза бронирование по цене в 1 евро было уже разрешено и доступно, а те, кто успели первыми прочитать новость об акции, смогли беспрепятственно снять номера. Их хватило на несколько часов. Сайт не зависал и проблем с бронированием не было. Подробнее о моих приключениях можно прочитать ЗДЕСЬ! А вот с сетью Hesita, которая 3 ноября в 13:33 в честь своего третьего дня рождения начала распродавать чуть больше 1000 номеров в Эстонии и Латвии по 3 евро, сообщила об акции заранее. Из-за этого ситуация получилась более сложной, 1000 номеров, как и предполагалось, разлетелись, по разным данным, за 7-30 минут, а сайт сильно зависал. Мы тоже с трудом смогли забронировать несколько номеров в разных отелях сети Hestia, прямая трансляция велась на странице портала Limon в Facebook. Смотрите ниже, как это было!
Какие были сложности при бронировании номеров за 3 евро в сети Hestia?
Естественно, почти все хотели заполучить номер в единственном спа-отеле сети, еще и в самом новом, ему даже еще год не исполнился - Hestia Hotel Kentmanni, в центре Таллинна. Поэтому там было сложнее всего забронировать номер. Проще всего было снять номер в рижских отелях сети Hestia, скорее всего, в столице Латвии сделали меньше рекламы, поэтому люди не успели там активно бронировать номера.
А из Эстонии сейчас в Латвию так легко не попасть, ведь действуют различные ограничения в связи со сложной обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. Обмана на самом деле никакого нет, вы же представляете, сколько людей одновременно в 13:33 вошло в компьютеры и смартфоны, чтобы забронировать номер в спа-отеле еще и за 3 евро на двоих? Завтрак оплачивается отдельно и стоит 10 евро с человека при заселении или 15 евро утром в день выезда. Временных ограничений на использование спа и тренажерного зала нет, можно быть сколько хочешь в часы работы. С 7 утра до 22:30.
Как мы сумели разобраться, в каждом отеле на каждый день было определенное количество свободных номеров по акции. И многие пробовали лишь одну дату, и при виде того, что всё распродано, бросали попытки выбрать комнату в другой гостинице или в отеле Kentmanni на другую дату.
Что было и чего не было в номере за 3 евро?
За три евро в отеле Hestia Hotel Kentmanni предлагался стандартный номер для одного или двоих площадью от 18 до 23 квадратных метров, как повезет. Когда мы приехали, даже не надеялись, что за такую цену нас еще ждет и неограниченное использование спа-центра. Обычная стоимость данного номера - около 60 евро для двоих за сутки, завтрак включен. А так, если брать и завтрак, стоить вся эта роскошь будет 23 евро. Завтрак можно и не брать, тогда нужно заплатить всего 3 евро.
Почитал отзывы на Booking и обнаружил, что обычно в номерах в качестве сюрприза гостей ждет небольшой десерт от сети Hestia, в моем номере такого сюрприза не было, также отсутствовали халаты и тапочки, которые тоже есть во всех номерах по обычной стоимость. Либо это горничная забыла их положить, либо за 3 евро они просто не полагаются. Хотя, на стойке регистрации сказали, что халаты должны быть и при необходимости их могут принести. Так что, не стесняйтесь спрашивать.
Несколько пакетиков чая и растворимого кофе тоже имелись в номере и работающий чайник. Мини-бар по договоренности с отелем в моем номере был закрыт на ключ. Не то, чтобы я хотел себя в чем-то ограничить, просто при заезде требуют депозит в 50 евро, а зачем, если я не собирался пользоваться мини-баром? Вот и нашли компромисс.
Вид из окна за 3 евро тоже не достался лично мне красивый. На дерево и стройку. Но тут, как мне подсказывает опыт проживания в отеле ibis, всё зависит от везения. Сотруднику стойки регистрации, скорее всего, не принципиально, какой вид из окна будет в вашем стандартном номере. Система, скорее всего, автоматически распределяет комнаты между гостями.
Что больше всего понравилось в этой гостинице?
Конечно, номера еще совсем новенькие, свеженькие, даже краской пахнут. В любом номере вас ждет огромный телевизор с Youtube, Bluetooth и другими возможными наворотами - от будильника, до заказов ужина в номер, но это только при работающем ресторане. Также очень приятно с утра выпить в номере кофе или чай и понежиться в удобной кроватке.
Также высоко оценил здесь спа. Оба раза там никого не было. Огромный бассейн-гидромассажная ванна и две бани были только в моем распоряжении. И это здорово, очень сильно устаешь от суеты в других спа, где много людей и посторонних звуков. Здесь получилось по-настоящему отдохнуть. А также кулер с водой стоит в самом спа, можно не волноваться об обезвоживании организма.
Парковка
Автомобиль лучше оставить где подальше. В отеле всего 4 парковочных места и стоит она 25 евро за 1 автомобиль за ночь проживания, на платных парковках поблизости обычно мест нет, поэтому лучше подумать об этом заранее и приехать на такси, автобусе или дойти пешком.
А вам удалось забронировать номер за 3 евро?