ФОТО ⟩ Эдгар Гергель: забронировал номер за 3 евро в центральном спа-отеле Таллинна. Показываю, что ждало внутри!

Это уже вторая похожая акция, в которой я участвую. Первопроходцем в данной области стал центральный трехзвзедочный таллиннский отель ibis, не так давно отметивший первый год работы в эстонской столице и в связи с этим предложивший самым быстрым номера за 1 евро. Мне удалось там прожить целых 6 ночей (не подряд)! Но в случае с гостиничной сетью ibis забронировать номер было проще, поскольку к моменту выхода пресс-релиза бронирование по цене в 1 евро было уже разрешено и доступно, а те, кто успели первыми прочитать новость об акции, смогли беспрепятственно снять номера. Их хватило на несколько часов. Сайт не зависал и проблем с бронированием не было. Подробнее о моих приключениях можно прочитать ЗДЕСЬ! А вот с сетью Hesita, которая 3 ноября в 13:33 в честь своего третьего дня рождения начала распродавать чуть больше 1000 номеров в Эстонии и Латвии по 3 евро, сообщила об акции заранее. Из-за этого ситуация получилась более сложной, 1000 номеров, как и предполагалось, разлетелись, по разным данным, за 7-30 минут, а сайт сильно зависал. Мы тоже с трудом смогли забронировать несколько номеров в разных отелях сети Hestia, прямая трансляция велась на странице портала Limon в Facebook. Смотрите ниже, как это было!

Какие были сложности при бронировании номеров за 3 евро в сети Hestia?

Естественно, почти все хотели заполучить номер в единственном спа-отеле сети, еще и в самом новом, ему даже еще год не исполнился - Hestia Hotel Kentmanni, в центре Таллинна. Поэтому там было сложнее всего забронировать номер. Проще всего было снять номер в рижских отелях сети Hestia, скорее всего, в столице Латвии сделали меньше рекламы, поэтому люди не успели там активно бронировать номера.

Hestia Hotel Kentmanni ФОТО: Shutterstock

А из Эстонии сейчас в Латвию так легко не попасть, ведь действуют различные ограничения в связи со сложной обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. Обмана на самом деле никакого нет, вы же представляете, сколько людей одновременно в 13:33 вошло в компьютеры и смартфоны, чтобы забронировать номер в спа-отеле еще и за 3 евро на двоих? Завтрак оплачивается отдельно и стоит 10 евро с человека при заселении или 15 евро утром в день выезда. Временных ограничений на использование спа и тренажерного зала нет, можно быть сколько хочешь в часы работы. С 7 утра до 22:30.

Как мы сумели разобраться, в каждом отеле на каждый день было определенное количество свободных номеров по акции. И многие пробовали лишь одну дату, и при виде того, что всё распродано, бросали попытки выбрать комнату в другой гостинице или в отеле Kentmanni на другую дату.

Что было и чего не было в номере за 3 евро?

Hestia Hotel Kentmanni ФОТО: limon.ee