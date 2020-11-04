Гороскоп глобальных перемен для каждого знака Зодиака на ноябрь от Павла Глобы

Именно таким обещает быть ноябрь для некоторых знаков Зодиака. Для каких именно? А кому не стоит переживать, ведь «золотая» пора будет спокойной и тихой? Об этом Павлу Глобе рассказали звезды, а он спешит поделиться прогнозом со своими читателями.

Овен

У Овна ноябрь в целом пройдет «ровно» и спокойно, но никто не может дать гарантии, что это спокойствие периодически не будут нарушать мелкие неприятности.

Они не повлекут за собой серьезного ущерба, но и игнорировать их не стоит. Овен не привык размениваться на такую ерунду, но пришло время внутренних изменений.

Телец

Для Тельца ноябрь будет очень неоднозначным месяцем. Первая его воловина будет очень мирной и уравновешенной, но в определенный момент, начиная с его середины, вся жизнь «даст трещину».

Когда именно это произойдет, никто сказать точно не может. Тельцу нужно постоянно находиться в состоянии готовности.

Близнецы

Главные перемены ноября для Близнецов – это возможность полностью реализовать свой творческий потенциал.

Это будет период, когда этот знак сможет в полной мере воплотить все свои таланты. Муза будет идти под руку с Близнецами весь месяц.

Рак

Для Рака ноябрь станет месяцем любви и романтики, свиданий и приключений, сюрпризов и подарков. Рак с новой силой почувствует, что такое любить и быть любимым.

Он сможет открыть в себе новые грани своего характера и покажет их миру и окружающим людям.

Лев

Льву ноябрь приготовил большое количество сюрпризов в деловой и финансовой сферах. Но и в личной жизни ждут приятные перемены.

Самое главное для Льва – это с достоинством встретить все перемены, не испугаться и не расслабиться от щедрых подарков. Тогда удача от него не отвернется.

Дева

Деве ноябрь подарит возможность принимать серьезные самостоятельные решения и внедрять в жизнь смелые и экстравагантные решения, которые давно «живут» в ее голове.

Некоторые ситуации будут решаться сами собой, причем самым неожиданным образом. Дева будет «на коне» весь ноябрь.

Весы

Перед Весами откроются новые деловые перспективы. Некоторые Весы окажутся в центре внимания и смогут заметно подняться по карьерной лестнице.

Другие же полностью погрузятся в личную жизнь и общение с окружающими людьми. Нужно научиться поддерживать «золотую середину» во всех отношениях.

Скорпион

У Скорпиона перемены в жизни будут, можно смело сказать, магического и мистического характера. Нужно максимально внимательно относиться ко всем снам, знакам и приметам.

Эти посылы Вселенной помогут разобраться во многих сложных ситуациях и принять верное решение.

Стрелец

Стрельцу в предстоящем ноябре нужно быть максимально осторожным и осмотрительным.

Он может быть ввязан в различные спорные и неприятные ситуации, выйти из которых без потерь будет дорого стоить.

Козерог

Козерогу предстоит научиться правильно расставлять приоритеты, и это касается всех жизненных сфер.

Всю свою внутреннюю энергию ему нужно направлять только на решение действительно важных вопросов.

Водолей

Водолею нужно быть внимательным ко всему происходящему вокруг него. Ноябрь станет для него периодом мудрости и обучения.

Ему нужно вынести урок из каждой ситуации, даже самой мелкой. Водолею нужно научиться быть более ответственным.

Рыбы

Настроение Рыб будет заметно приподнятым в течение всего ноября. Но все будет не так радужно, как хотелось бы, и частенько придется заниматься решением серьезных дел.