ВИДЕО ⟩ Тодоренко призналась, что находится в депрессии

«И ругалась, и плакала, и орала от бессилия, и попробовала расслабиться, и старалась получать удовольствие от катания, но ничего не смогло заставить мое тело собраться. Расстраиваюсь ли я? Конечно. А еще я злюсь на свою беспомощность. Тешит лишь одно – сосиска в тесте в столовой «Лужников», - написала в Instagram Регина.