ВИДЕО ⟩ Тодоренко призналась, что находится в депрессии

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram заявила, что для нее участие в проекте «Ледниковый период» - это каторжный труд. За последнее время она очень сильно устала от непривычных физических нагрузок. Сейчас ей просто хочется нацепить на себя наручники, пишет teleprogramma.pro.
«И ругалась, и плакала, и орала от бессилия, и попробовала расслабиться, и старалась получать удовольствие от катания, но ничего не смогло заставить мое тело собраться. Расстраиваюсь ли я? Конечно. А еще я злюсь на свою беспомощность. Тешит лишь одно – сосиска в тесте в столовой «Лужников», - написала в Instagram Регина.
Мое сегодняшнее настроение - 🤬🤬🤬 Как же все легко выглядит в кадре, а за кадром - какой-то каторжный труд 😰😭😭😭 Вот и наступил тот момент, когда я устала от непривычных физических нагрузок и просто хочу #НАРУЧКИ 😫😫😫🥺 И ругалась, и плакала, и орала от бессилия, и попробовала расслабиться, и старалась получать удовольствие от катания, но НИЧЕГО, НИЧЕГО НЕ СМОГЛО ЗАСТАВИТЬ МОЕ ТЕЛО СОБРАТЬСЯ 🤷🏽♀️. Расстраиваюсь ли я??? КОНЕЧНО!!! А ещё злюсь на свою беспомощность😤. Тешит лишь одно - сосиска в тесте в столовой Лужников 😂 🌭 🌭🌭🌭🌭🌭. @romankostomarovkrs , хочу пожелать тебе терпения, друг мой 🙈
Напомним, что на шоу «Ледниковый период» Регина Тодоренко встала в пару с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Ее муж музыкант Влад Топалов катается с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.