И СНОВА БРАК! ⟩ Кристина Асмус озадачила поклонников фото в свадебном платье у ЗАГСа

На снимке Асмус запечатлена во Дворце бракосочетания в белом свадебном платье.

Интригующее фото Асмус снабдила не менее загадочным комментарием, в котором не дает даже намека на происходящее за пределами кадра. «Сама в шоке», — написала Асмус.

Снимок не оставил равнодушными фанатов актрисы, которые стали выяснять, когда же было сделано фото. На один из подобных комментариев актриса ответила, что снимок был сделан «целых два часа назад».