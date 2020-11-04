И СНОВА БРАК! ⟩ Кристина Асмус озадачила поклонников фото в свадебном платье у ЗАГСа

Недавно официально оформившая развод с комиком Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус шокировала поклонников, появившись в свадебном наряде на фото, которое опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Topnews.
На снимке Асмус запечатлена во Дворце бракосочетания в белом свадебном платье.
Интригующее фото Асмус снабдила не менее загадочным комментарием, в котором не дает даже намека на происходящее за пределами кадра. «Сама в шоке», — написала Асмус.
Снимок не оставил равнодушными фанатов актрисы, которые стали выяснять, когда же было сделано фото. На один из подобных комментариев актриса ответила, что снимок был сделан «целых два часа назад».
Асмус не стала комментировать, по какой причине вышла в белом платье к зданию ЗАГСа. Отчего поклонникам осталось лишь гадать: то ли актриса спешно вышла замуж во второй раз, то ли снова принялась за новую роль, а убедительность образа решила проверить на поклонниках.