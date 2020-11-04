Ср, 4.11.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Как в кино: эти дерзкие налетчики на банк «слились» через канализацию

Преступники ушли через канализацию

ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Захват заложников в миланском банке 3 ноября закончился побегом злоумышленников. Преступники сумели скрыться от полиции весьма оригинальным способом, пишет rusdialog.ru.

3 ноября в 8:30 утра злоумышленники ворвались в здание банка. В это время в филиале находилось всего трое работников, рассказывает директор отделения Credit Agricole.

По его словам, ограбление закончилось в считанные минуты, так как вскоре приехала полицейская машина, и правоохранители окружили банк.

За два часа злоумышленников не удалось убедить сдаться, когда же здание взяли штурмом, то стражи порядка не нашли захватчиков. Выяснилось, что преступники сбежали через канализацию, которую пришлось исследовать правоохранителям.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Точное количество грабителей пока остается неизвестным, но по информации итальянского издания La Stampa, как минимум двое из них были вооружены.

Video

ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

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