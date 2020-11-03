Елизавета II готовится оставить престол в 2021 году: кто получит корону

Королева Елизавета II откажется от короны и передаст правление своему сыну принцу Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет. Это может произойти в апреле 2021 года, сообщает королевский биограф Робертс Джобсон в интервью изданию The Royal Beat, пишет Сегодня.
– говорит Джобсон.
Елизавета II отпразднует свое 95-летие в следующем году. Предполагается, что передача короны может произойти в ближайшие шесть месяцев после юбилея монархини.
Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства и Северной Ирландии в 1952 году после смерти своего отца, короля Георга VI. Ее коронация прошла в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.
В феврале 2017 года Ее Величество отметила 65-летие на престоле. Сейчас она самый долгоживущий монарх в истории Великобритании. В свои 94 года королева продолжает выполнять обязанности даже во время пандемии коронавируса.
Что касается принца Чарльза, то он тоже уже не молод. 14 ноября сыну королевы исполнится 72 года. Недавно он переболел COVID-19.