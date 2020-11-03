Елизавета II готовится оставить престол в 2021 году: кто получит корону

Я все еще твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она уйдет в отставку,

– говорит Джобсон.

Елизавета II отпразднует свое 95-летие в следующем году. Предполагается, что передача короны может произойти в ближайшие шесть месяцев после юбилея монархини.

Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства и Северной Ирландии в 1952 году после смерти своего отца, короля Георга VI. Ее коронация прошла в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.

В феврале 2017 года Ее Величество отметила 65-летие на престоле. Сейчас она самый долгоживущий монарх в истории Великобритании. В свои 94 года королева продолжает выполнять обязанности даже во время пандемии коронавируса.