«Боже, сладкие какие»: Тодоренко умилила подписчиков семейным фото

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в своем Instagram-аккаунте семейное фото с мужем — певцом Владом Топаловым — и сыном Майклом. Звездная телеведущая поделилась своими кулинарными успехами и рассказала, чем забит ее холодильник, сообщает «Вечерняя Москва».
— написала актриса в свежей публикации.
Подписчики Тодоренко оценили фотографию своей любимицы и отметили, что вся семья очень гармонично смотрится вместе.
«Вот это я понимаю действительно уметь круто проводить время с семьей»; «Какие вы счастливые и позитивные»; «Папина улыбка! Также морщит нос», — написали фанаты теледивы.
Напомним, что звездная пара стала родителями в 2018 году. Они решили дать ребенку имя Михаил, однако часто называют наследника Майклом.