КОНФЕТКИ В ВИДЕ БЮСТА! ⟩ Анна Семенович превратит грудь в товарный знак

Выдающийся бюст Анны всегда привлекал внимание поклонников. Разговоры о том, от природы ли у звезды такие формы или нет, ведутся до сих пор, даже после того как Семенович объяснила эту особенность с медицинской точки зрения, пишет wday.ru.
Теперь же грудью Анны заинтересовались недобросовестные предприниматели.
В социальной сети к исполнительнице обратился анонимный бизнесмен. Мужчина сообщил, что якобы зарегистрировал товарный знак на изображении груди Семенович для производства конфет «Прелесть Анны» в виде ее бюста. От своих планов бизнесмен готов отказаться, если звезда выплатит ему 1,5 млн рублей (16 304 евро по сегодняшнему курсу).
«Мое имя и мой образ уже много лет являются зарегистрированным товарным знаком. Но я не могла подумать, что меня, оказывается, можно „делить“ по частям. Конечно, я почти уверена, что так называемый кондитер просто блефует. И за разъяснениями обращусь к профессионалам. Но факт остается фактом, получается, что моя грудь живет отдельной жизнью! Поэтому я задумалась о том, чтобы самой зарегистрировать товарный знак. Надеюсь, что юридически это возможно. Я раньше немного посмеивалась над западными знаменитостями, когда, например, Дженнифер Лопес страховала и отдельно защищала авторским правом изображение своей попы. Теперь я ее прекрасно понимаю», — рассказала Семенович.