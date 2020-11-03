КОНФЕТКИ В ВИДЕ БЮСТА! ⟩ Анна Семенович превратит грудь в товарный знак

«Мое имя и мой образ уже много лет являются зарегистрированным товарным знаком. Но я не могла подумать, что меня, оказывается, можно „делить“ по частям. Конечно, я почти уверена, что так называемый кондитер просто блефует. И за разъяснениями обращусь к профессионалам. Но факт остается фактом, получается, что моя грудь живет отдельной жизнью! Поэтому я задумалась о том, чтобы самой зарегистрировать товарный знак. Надеюсь, что юридически это возможно. Я раньше немного посмеивалась над западными знаменитостями, когда, например, Дженнифер Лопес страховала и отдельно защищала авторским правом изображение своей попы. Теперь я ее прекрасно понимаю», — рассказала Семенович.