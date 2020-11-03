СЛЕЗЫ НАВОРАЧИВАЮТСЯ НА ГЛАЗА ⟩ В Пылтсамаа нашли мужчину, который годами обитает в лесной землянке: смотрите, как он живет!

Катрин Луст в самом начале своего путешествия в гости к лесному человеку говорит, что это одна из самых невероятных историй за всю ее жизнь. В подобное поверить сложно, даже невозможно, и если бы ни кадры программы, мы бы никогда не узнали об «эстонском Карле Лыкове».

В конце сентября с Катрин связался житель волости Пылтсамаа, пожелавший остаться анонимным, и попросил о встрече, где и заявил, что может рассказать историю, которая шокирует всю страну.

«В лесу в течение 20 лет живет очень старый слепой человек, который передвигается по своему двору при помощи привязанных к деревьям веревок», - рассказал аноним. Он также отметил, что отшельник не хочет ни с кем общаться, хотя слышит и понимает других, и уверяет, что у него все в порядке.

Он отметил, что все местные жители, в том числе и администрация волости, знают о нем. «Муниципалитет ничего не сделал, чтобы найти достойное место для этого человека, где он смог бы провести свою старость, умываться, есть и быть в тепле», - добавил аноним. Однако, по слухам, известно, что один чиновник волости раз в неделю привозит слепому мужчине еду, воду и солому, чтобы тот мог утеплить свою «пещеру» к зиме. Кроме того, его жилище помогли обустроить так, чтобы вода туда не попадала.

Катрин Луст, конечно же, съездила в лес и нашла ветхую землянку со слепым отшельником. Понятно, что непроходимых лесов у нас нет, поэтому обнаружить слепого обитателя леса было легко - его скромное жилище находится всего лишь в пяти километрах от шоссе. Отшельник вышел на голос Катрин Луст и рассказал, что зрение у него очень слабое и что он Яаак Элиас.