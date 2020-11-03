ТАК ЧТО ЭТО? ⟩ «Как из фильмов ужасов»: Мирослава Карпович напугала поклонников ногой на фото

В последнее время имя актрисы и звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович появляется довольно часто в заголовках СМИ из-за ее предполагаемого романа со звездным актером Павлом Прилучным. Ее даже называют «разлучницей года», пишет Topnews.
Однако сама актриса относится к этому довольно иронично, никак особо не комментируя происходящее. Поскольку, по слухам, Прилучный расстался с Карпович, и хейтерам больше особо не к чему придраться на любовном фронте, они перешли к обсуждению внешности актрисы.
В частности, бурное обсуждение произошло по одним из последних фото в Instagram, где Мира позирует в деловом костюме и с новой стрижкой. И если поклонники творчества актриса выразили множество восторженных отзывов, то хейтеры обратили внимание не на весь образ и стильный наряд, а на странности в ступнях актрисы, сравнив ее ноги с мужскими.
Отметим, что якобы после разрыва с Павлом Карпович, как говорят ее близкие, сильно похудела и теперь весит около 46 кило, что критично для ее роста. Не исключено, что худоба актрисы также отразилась и на ее ногах.