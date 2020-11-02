КАК ЖАЛЬ! ⟩ Закрывается известный в Таллинне ресторан: не будет и вкуснейшей выпечки

Этот год оказался судьбоносным в плохом смысле для многих ресторанов Старого города, которые были рассчитаны исключительно на туристов. Печальная участь постигла и ресторан Peppersack, который расположился в купеческом доме 17 века.
На свой страничке в Facebook ресторан объявил о закрытии. 18 лет Peppersack принимал туристов со всего света, но последствий эпидемии коронавируса не перенес.
Несколько этажей ресторана вмещали 600 человек, и в основном, конечно, там столовались туристы с круизных кораблей и паромов. Любили Peppersack за его уют, вкусную еду и неспешную средневековость и многочисленные российские туристы.
Последний день работы ресторана и кондитерской, где многие таллиннцы покупали восхититительную и довольно дешевую выпечку, - 5 ноября. Спешите полакомиться!