КАК ЖАЛЬ! ⟩ Закрывается известный в Таллинне ресторан: не будет и вкуснейшей выпечки

На свой страничке в Facebook ресторан объявил о закрытии. 18 лет Peppersack принимал туристов со всего света, но последствий эпидемии коронавируса не перенес.

Несколько этажей ресторана вмещали 600 человек, и в основном, конечно, там столовались туристы с круизных кораблей и паромов. Любили Peppersack за его уют, вкусную еду и неспешную средневековость и многочисленные российские туристы.