ЕКАТЕРИНА III? ⟩ Младшая дочь Путина может сменить его на посту президента

Соловей подчеркивает, что ближайшее окружение лидера страны считает этот вариант наиболее оптимальным, с чем не согласны силовики, уверенные в том, что в России «не получится Екатерины Третьей».

Напомним, что споры о возможных преемниках Путина на посту президента не утихают уже несколько лет. Некоторые эксперты даже пытаются называть фамилии возможных кандидатов.

Разговоры о транзите власти не утихают и на фоне создания в России механизмов, благодаря которым Путин сможет в той или иной степени влиять на принятие решений в стране даже после окончания своего президентского срока в 2024 году. Не говоря уже о том, что принятые поправки в Конституцию позволяют ему оставаться у руля до 2036 года.

На этом фоне Соловей заявил, что окружение президента считает идеальным, если передача власти произойдет к дочери Путина Екатерине Тихоновой.

Сейчас, по его информации, Кремль рассматривает около 10 кандидатов на высший пост, среди которых есть и наследница президента.

Объясняя свою позицию политолог приводит в качестве примера участие Ксении Собчак в выборах главы государства в 2018 году. Тем самым, по его словам, Кремль проверял, как граждане отреагируют на кандидата женского пола. «Сергей Кириенко таким образом хотел проверить реакцию россиян на женщину кандидата. Тем более, что такой кандидат у Кремля есть, у нее даже наблюдается определенное сходство с Ксенией Собчак…», – цитирует Соловья издание «Век».

Он отметил, что участием Ксении Собчак в выборах также было решено оттянуть часть голосов и внимания оппозиции на телеведущую.

Екатерина Тихонова topnews Отметим, что Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента, в настоящее время руководит Центром национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова.