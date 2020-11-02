Продолжение «Короны» и «Мандалорца»: ТОП-5 сериалов ноября

"Корона"

В четвертом сезоне популярной истории о королевской семье Великобритании появятся новые персонажи – принцесса Диана и премьер-министр Маргарет Тетчер. Стоит отметить, что актриса Эмма Коррин, которая воплотила на экране Леди Ди, – очень похожа на нее внешне.

В новом сезоне сериал "Корона" затронет период с 1979 по 1990 годы. А именно: свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы и рождение у них двух сыновей – Уильяма и Гарри, а также жесткие политические решения Маргарет Тетчер – и все это на фоне непростой экономической ситуации в стране.

Дата выхода – 16 ноября.

"Стюардесса"

Новый детективный сериал-триллер от HBO расскажет о бортпроводнице, оказавшейся в сложной ситуации. Кэсси проснулась в отеле и обнаружила возле себя труп мужчины, с которым она провела шикарную ночь. Девушка ничего не помнит, и теперь должна доказывать свою невиновность и разбираться в происшедшем.

В главной роли – звезда сериала "Теория большого взрыва" – Кейли Куоко.

Дата выхода – 26 ноября.

"Мандалорец"

Действие "Мандалорца" происходит во вселенной "Звездных войн". Во втором сезоне главный герой уже не будет убегать от охотников. Вместо этого он поможет своему названному сыну искать путь домой.

Первый сезон сериала получил много позитивных отзывов как от зрителей, так и от критиков – и выиграл пять "Эмми" в технических номинациях. А персонаж Малыша Йоды настолько всем понравился, что даже стал мемом.

Дата выхода – 30 октября (но засчитаем в сериалы ноября).

"Чёрный нарцисс"

В этом мини-сериале на три серии идет речь о католических монахинях, которые отправились в Гималаи, чтобы основать там монастырь, школу и лечебницу для местных. Но вместо этого героини сталкиваются с мирскими соблазнами и начинают сомневаться в своей вере.

Загадочное место, в которое прибыли монахини, хранит в себе много секретов прошлого. А девушек то и дело подталкивают поддаться плотским утехам.

Дата выхода – 23 ноября.

"Учительница"

Школьная учительница Клэр, разочаровавшись в браке, начинает интрижку со своим учеником – симпатичным выпускником Эриком. Сначала они оба счастливы в этих противозаконных отношениях.

Но влюбленные не учли разрушительных и опасных последствий своей губительной связи. Среди которых – незапланированная беременность и ревнивый обманутый муж.