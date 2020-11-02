ЧТО С НИМ НЕ ТАК? ⟩ В Сети раскритиковали новое фото Сергея Светлакова

Телеведущий Сергей Светлаков не порадовал пользователей Сети своим внешним видом. Новое фото актера и коллеги по цеху опубликовала в своем аккаунте в Instagram ведущая Ксения Собчак. Она намекнула, что они будут сотрудничать.

«Что-то будет. Ждите наш пламенный дуэт!» — загадочно подписала она.

Instagram @xenia_sobchak

Пользователей Сети новости об их общем проекте не впечатлили. Вместо этого они обсудили внешний вид юмориста и нашли в нем немало недостатков. «У Сережи лицо, как будто на него седло накинули»; «Такое чувство, что Серегу прифотошопили»; «Бедный Сергей»; «Светлаков уже не тот», — написали они в комментариях.

Телеведущий прославился в составе команды КВН «Уральские пельмени», но настоящий успех пришел к нему после начала активной работы на телевидении. Участник комедийных программ и популярных шоу также успевал сниматься в кино — роль Евгения в «Елках» стала для него знаковой.