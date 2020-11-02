ФОТО ⟩ Рэпер nublu стал свидетелем встречи бывших звездных возлюбленных в таллиннском баре

На опубликованном в Instagrami story видео можно рассмотреть самого nublu в компании партнера по сцене - DJ QrX (настоящее имя Эдгар Кургс), который также является бывшим возлюбленным Маделин. Молодые люди расстались более года назад, но, видимо, отношения бывших возлюбленных наладились - компания вместе праздновала и позировала для фото.