ФОТО ⟩ Рэпер nublu стал свидетелем встречи бывших звездных возлюбленных в таллиннском баре

Рэпер nublu попал в объектив камеры блогера Маделин Кург во время празднования Хэллоуина в столичном баре Nümf, пишет портал Elu24.
На опубликованном в Instagrami story видео можно рассмотреть самого nublu в компании партнера по сцене - DJ QrX (настоящее имя Эдгар Кургс), который также является бывшим возлюбленным Маделин. Молодые люди расстались более года назад, но, видимо, отношения бывших возлюбленных наладились - компания вместе праздновала и позировала для фото.
Когда бывший приходит на вечеринку,
- подписала одно из опубликованных видео Маделин, где сидит рядом с QrX.
На видео Маделин попал и рэпер nublu, который отдыхает с другом и партнером по сцене DJ QrX.