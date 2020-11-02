Пн, 2.11.2020
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ФОТО ⟩ Рэпер nublu стал свидетелем встречи бывших звездных возлюбленных в таллиннском баре

Nublu и DJ QrX

ФОТО: Sille Annuk/Postimees

Рэпер nublu попал в объектив камеры блогера Маделин Кург во время празднования Хэллоуина в столичном баре Nümf, пишет портал Elu24.

На опубликованном в Instagrami story видео можно рассмотреть самого nublu в компании партнера по сцене - DJ QrX (настоящее имя Эдгар Кургс), который также является бывшим возлюбленным Маделин. Молодые люди расстались более года назад, но, видимо, отношения бывших возлюбленных наладились - компания вместе праздновала и позировала для фото.

Когда бывший приходит на вечеринку,

- подписала одно из опубликованных видео Маделин, где сидит рядом с QrX.

DJ QrX и Маделин Кург

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

На видео Маделин попал и рэпер nublu, который отдыхает с другом и партнером по сцене DJ QrX.

Nublu и DJ QrX.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

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