Эстонский астролог предсказывает потрясающий ноябрь следующим знакам Зодиака...

Практикующий астролог из Таллинна (Эстония) Кристина Иванова дает советы о том, как пережить ноябрь и кого из знаков Зодиака ждет потрясающий месяц. Вперед, к прочтению!
Овен
До середины месяца Овнам не избежать пограничных настроений. Вы будете рваться в бой, но лучше семь раз отмерить, чем один раз совершить ошибку. С 8 по 11 ноября лучше избегать конфликтов на финансовой почве и в сфере любовных отношений. А тем из вас, кто запутался в любовном треугольнике, в этом месяце придется сделать выбор. После 14 ноября денежные дела пойдут в гору и вы вновь почувствуете знакомый запах адреналина.
Удачные дни: 25-30
Конфликтные дни: 8-11
Телец
Для Тельцов остро встанут вопросы личных и партнерских отношений. В период с 6 по 12 ноября старайтесь избегать конфликтов, особенно, если речь идет о старых обидах. Не исключено, что во второй половине месяца вы смените гнев на милость и вообще примите другие решения. С 14 по 20 лучше не спорить с вышестоящими органами и не заниматься инвестированием. Ваша покровительница Венера входит в знак Весов, а это значит, что пришло время прихорашиваться и гармонизировать пространство вокруг себя.
Удачные дни: 3, 22
Конфликтные дни: 6-12, 14-20, 26-28
Близнецы
До 10 числа период может стать конфликтным, если вы будете упорно игнорировать нужды ваших детей и коллег. С 16 по 18 ноября дела пойдут по незапланированному сценарию. В этих числах не стоит идти на риск, даже если он кажется благородным. В этом месяце внимания потребуют вопросы здоровья. Не затягивайте поход к врачу или массажисту, особенно если вы давно собирались. Последняя неделя месяца будет настолько удачной, что вы по-настоящему вдохнете жизнь полной грудью и насладитесь концом этой осени.
Удачные дни: 22-30
Конфликтные дни: 2-10, 16-18
Рак
Раков ожидает уютный ноябрь. За чашкой ароматного чая вас точно посетят вдохновляющие идеи, которые при определенной доле старания будет возможность воплотить в реальности. Дети и возлюбленные будут радовать. Кого-то из вас ждет пополнение в семействе или крупное семейное торжество. Особенно повезет людям творческих профессий. В первые две недели месяца лучше обратить внимание на когда-то начатые, но не законченные проекты. После 15 числа можно смело начинать новые.
Удачные дни: 1-5, 9-22, 24
Конфликтные дни: 6, 7, 26, 27
Лев
Львиные дела будут крутиться вокруг семьи и квартирных вопросов. Вероятно, у вас появится желание что-то переделать в доме или вовсе сменить место жительства. До 15 ноября такие решения лучше принимать взвешенно. В вопросах сердечных в том числе. После можно смело рваться в бой. Это же касается развития новых проектов. Начатые во второй половине месяца дела порадуют в долгосрочной перспективе. Зато последняя неделя месяца станет щедра на новые знакомства и романтические настроения.
Удачные дни: 5, 8-21
Конфликтные дни: 1-3, 29
Дева
Милые Девы, постарайтесь все важные вопросы решать по средствам переписки! После 5 го ноября дела пойдут значительно быстрее, но все-таки исключите для важных переговоров периоды с 1 по 10 и с 16 по 18. В эти дни договориться и о личных и о деловых вопросах будет значительно сложнее. Месяц щедр новые знания, информацию и знакомства. Так что держите нос по ветру и помните, что первое впечатление нельзя произвести дважды!
Удачные дни: 22-30
Конфликтные дни: 2-10, 16-18
Весы
Дорогие Весы, до 20-х чисел ноября советую разобраться с финансами. До 14 числа лучше не брать на себя новые долговые обязательства, а разбираться со старыми. 6 - 10 и 13 - 20 – два конфликтных периода. В это время лучше не обольщаться, даже если вам сулят золотые горы, слишком велика опасность финансовых потерь. Весь месяц благоволит укреплению здоровья и иммунитета нетрадиционными методами. Относитесь к себе с любящим вниманием и все будет хорошо.
Удачные дни: 3, 22
Конфликтные дни: 6-12, 14-20, 26-28
Скорпион
Уважаемые Скорпионы, при всех плюсах этого месяца, с важными рабочими решениями рекомендую потерпеть до 15 числа. В вопросах работы и здоровья вторая половина месяца более удачна. Что касается романтики и вдохновения, то с 14 по 20 ноября держите ушки на макушке. Звезды сулят перспективные знакомства, здоровый азарт и небывалое вдохновение. Старайтесь совершить в этот период везения как можно больше полезных дел.
Удачные дни: 15-17, 25-29
Конфликтные дни: 7-11, 14
Стрелец
Стрельцам в этом месяце надо обязательно найти время побыть наедине с собой. В суете этой осени, выделите время на отдых, пешие прогулки и чтение. Темы денег, детей и дел любовных
по-прежнему актуальны, но радикальные шаги стоит делать только после 20 ноября. У вас есть редкий шанс -замедлиться и оценить последствия будущих поступков в долгосрочной перспективе. Согласитесь, что глупо им не воспользоваться?
Удачные дни: 9-13, 18-20
Конфликтные дни: 1-4, 14-18
Козерог
Ноябрь насытит жизнь Козерогов новыми контактами, культурной программой и значимыми событиями. Вам полезно бывать в обществе и заводить дружеские связи с необычными людьми. С 1 по 8 ноября договариваться по любым вопросам будет сложно, а потом дела пойдут значительно веселее. С 13 по 20 ноября у вас появится шанс оказаться в нужном месте в нужное время.
Удачные дни: 13-20
Конфликтные дни: 1-8
Водолей
Водолеи в этом месяце почувствуют себя ярыми карьеристами. Ваши и амбиции и темперамент будут на высоте. До 15 числа лучше воздержаться от авантюр и сосредоточиться на незаконченных проектах. Вторая половина месяца смелее и перспективнее. Удачными будут идеи, связанные с информационными технологиями, розничной торговлей и началом любого обучения. Не стесняйтесь заводить новые контакты во средствам переписки, некоторые из них окажутся перспективными.
Удачные дни: 2, 9
Конфликтные дни: 1, 16, 17, 26, 27
Рыбы
Рыбы точно найдут, чему научиться в этом месяце. Смело идите на тренинги и курсы. С 9 по 14 ноября планеты делают наиболее удачные конфигурации, чтобы претендовать на новую должность и вообще менять рабочее место. Месяц подходит для обучения и контактов с заграничными партнерами. Особенно будет везти студентам, если до середины месяца постараться подтянуть хвосты. Удача придет издалека!
Удачные дни: 9-14, 22-24, 28
Конфликтные дни: 15, 16