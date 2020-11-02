Эстонский астролог предсказывает потрясающий ноябрь следующим знакам Зодиака...

Овен

До середины месяца Овнам не избежать пограничных настроений. Вы будете рваться в бой, но лучше семь раз отмерить, чем один раз совершить ошибку. С 8 по 11 ноября лучше избегать конфликтов на финансовой почве и в сфере любовных отношений. А тем из вас, кто запутался в любовном треугольнике, в этом месяце придется сделать выбор. После 14 ноября денежные дела пойдут в гору и вы вновь почувствуете знакомый запах адреналина.

Удачные дни: 25-30

Конфликтные дни: 8-11

Телец

Для Тельцов остро встанут вопросы личных и партнерских отношений. В период с 6 по 12 ноября старайтесь избегать конфликтов, особенно, если речь идет о старых обидах. Не исключено, что во второй половине месяца вы смените гнев на милость и вообще примите другие решения. С 14 по 20 лучше не спорить с вышестоящими органами и не заниматься инвестированием. Ваша покровительница Венера входит в знак Весов, а это значит, что пришло время прихорашиваться и гармонизировать пространство вокруг себя.

Удачные дни: 3, 22

Конфликтные дни: 6-12, 14-20, 26-28

Близнецы

До 10 числа период может стать конфликтным, если вы будете упорно игнорировать нужды ваших детей и коллег. С 16 по 18 ноября дела пойдут по незапланированному сценарию. В этих числах не стоит идти на риск, даже если он кажется благородным. В этом месяце внимания потребуют вопросы здоровья. Не затягивайте поход к врачу или массажисту, особенно если вы давно собирались. Последняя неделя месяца будет настолько удачной, что вы по-настоящему вдохнете жизнь полной грудью и насладитесь концом этой осени.

Удачные дни: 22-30

Конфликтные дни: 2-10, 16-18

Рак

Раков ожидает уютный ноябрь. За чашкой ароматного чая вас точно посетят вдохновляющие идеи, которые при определенной доле старания будет возможность воплотить в реальности. Дети и возлюбленные будут радовать. Кого-то из вас ждет пополнение в семействе или крупное семейное торжество. Особенно повезет людям творческих профессий. В первые две недели месяца лучше обратить внимание на когда-то начатые, но не законченные проекты. После 15 числа можно смело начинать новые.

Удачные дни: 1-5, 9-22, 24

Конфликтные дни: 6, 7, 26, 27

Лев

Львиные дела будут крутиться вокруг семьи и квартирных вопросов. Вероятно, у вас появится желание что-то переделать в доме или вовсе сменить место жительства. До 15 ноября такие решения лучше принимать взвешенно. В вопросах сердечных в том числе. После можно смело рваться в бой. Это же касается развития новых проектов. Начатые во второй половине месяца дела порадуют в долгосрочной перспективе. Зато последняя неделя месяца станет щедра на новые знакомства и романтические настроения.

Удачные дни: 5, 8-21

Конфликтные дни: 1-3, 29

Дева