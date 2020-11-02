В этом году в Эстонии Хэллоуин отпраздновали с небывалым размахом. Эстонские знаменитости очень серьезно подошли к выбору костюмов, так что, нам есть на что посмотреть! Посмотреть на звезд в страшных и не очень одеяниях предлагает посмотреть в эксклюзивной галерее.