В этом году в Эстонии Хэллоуин отпраздновали с небывалым размахом. Эстонские знаменитости очень серьезно подошли к выбору костюмов, так что, нам есть на что посмотреть! Посмотреть на звезд в страшных и не очень одеяниях предлагает посмотреть в эксклюзивной галерее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mart Haber (@marthaber)

Главред порталов Limon.ee и Krasotka.ee Эдгар Гергель закатил грандиозную вечеринку в бане в кругу близких друзей. Были подготовлены декорации, специальная музыка, конечно же, главный атрибут - тыквы. Некоторые гости очень трепетно отнеслись к выбору наряда и потратили на свой образ несколько сотен евро. 

Также праздник с размахом решила отметить популярная таллиннская группа «ПараТайн» и ее яркие исполнители - Ангелина и Александр Богуцкие. Они появились на домашней вечеринке в костюме супергероев. 

Далее следует галерея эстонских суперстаров, которые тоже ярко отмечали Хэллоуин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Õudsalt äge on Sinuga @desireemumm 😍

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(happy) HALLOWEEN.. 🔦🦇🔪🔪 xoxo

A post shared by L I I S L E M S A L U (@liislemsalu) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eemaldasin Voldemorti mängust ja nüüd üritan lendavat Fordi müüa, et saaks üüri makstud.

A post shared by Henri Karpov (@hensugusta) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💀 Halloween x YouChikid 💀 loodan, et olete juba näinud minu halloween special'it youtubes koos naiskadega 🔮👀 tegime üksteisele meigi, soengu & riietuse... mind stiliseeris sidni, kes sai inspiratsiooni "euphoria" sarjast 💫✨ #halloween2020 #halloweencostume2020 #youchikid

A post shared by 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗜𝗚 ♡ (@vvillig) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Have a faB👀lous Halloween! The picture is from last year 😽. #halloween2020 #havefun

A post shared by PT Polina Mattisen (@mattisenpolina) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy halloween☠

A post shared by Laura-Ly Uussaar (@lauralyofficial) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween ⛄️

A post shared by Miina Rihanna Rõivas (@miinarihannaroivas) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy HALLOWEEN!! Kuidas tähistad? Kes ma olen? :)) #halloween2020 #partyinspiration

A post shared by Merylin Nau ® (@merylinnau) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💙❤️🧡💖

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Halloween girl

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Riding my bike and wishing it was you🎃

A post shared by Sandra Roosme /MotoGirl🇪🇪🏍️ (@san8ra) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kui lähed iseendana välja ja kõik ütlevad, et neile meeldib su kostüüm

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Snow white went blonde this year 😉 Happy Halloween!!! #snowwhite #halloween2020

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Happy halloween!🎃🖤

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Mina ja mu boo’d, happy halloween👻🤍

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🐰

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