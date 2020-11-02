ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фантазия побила все рекорды: смотрите, в какие потрясающие наряды оделись эстонcкие звезды на Хэллоуин
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В этом году в Эстонии Хэллоуин отпраздновали с небывалым размахом. Эстонские знаменитости очень серьезно подошли к выбору костюмов, так что, нам есть на что посмотреть! Посмотреть на звезд в страшных и не очень одеяниях предлагает посмотреть в эксклюзивной галерее.
Главред порталов Limon.ee и Krasotka.ee Эдгар Гергель закатил грандиозную вечеринку в бане в кругу близких друзей. Были подготовлены декорации, специальная музыка, конечно же, главный атрибут - тыквы. Некоторые гости очень трепетно отнеслись к выбору наряда и потратили на свой образ несколько сотен евро.
Также праздник с размахом решила отметить популярная таллиннская группа «ПараТайн» и ее яркие исполнители - Ангелина и Александр Богуцкие. Они появились на домашней вечеринке в костюме супергероев.
Далее следует галерея эстонских суперстаров, которые тоже ярко отмечали Хэллоуин.