ЭТО ПРОСТО НЕРЕАЛЬНО! ⟩ В Волгограде мужчину убили после ссоры в родительском чате: опубликованы переписка и видео смертельной драки

В Волгограде произошло убийство мужчины после конфликта в родительском чате.

В Сети появилось видео момента нападения на 41-летнего родителя одного из учеников местной школы Романа Гребенюка, снятое камерой видеонаблюдения.

В кадре запечатлено, как нападавший даже не пытается поговорить со своей жертвой, а сразу принимается его бить. Даже когда пострадавший лежал на полу без сознания, злоумышленник продолжал выкрикивать в его адрес угрозы.

Известно, что смертельный удар нанес Арсен Мелконян. Он был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

По информации местных СМИ, это брат женщины, которая обиделась на сообщения Романа в родительском чате.

В Сети появилась переписка, за которую поплатился мужчина. Оказалось, что Роман Гребенюк не смог найти общий язык с мамой одной из девочек в классе.

Как уточняют СМИ, школьники получили домашнее задание по русскому языку, причем его предстояло сделать буквально за несколько часов. Некоторые родители стали задавать вопросы о том, как быть, если за отведенное время их дети не успеют сделать задание.

Одна из собеседниц чата сказала, что ее ребенок пришлет всем задание и порекомендовала всем остальным ученикам делать свои уроки “по дороге в школу или на перемене”. Параллельно она принялась хвалить учителя, давшего детям задание, несмотря на то, что находится на больничном. “Вопрос надо решать, а не сопли жевать”, – отреагировал на ее сообщение Роман.

Также он поинтересовался у участников чата, какие есть еще предложения, кроме как выполнять домашние задания по дороге в школу. Слова мужчины разозлили его собеседницу. “Сам ты сопли жрешь!” – написала она в ответ.

После этого мужчина попросил не втягивать его в конфликт и не переходить на личности, на что женщина ответила, что не она начала первой. Возмущенная родительница заявила о необходимости “отвечать за свои слова”, на что Роман ответил, что не понимает лизоблюдство “по поводу и без”. “Ты что, бессмертный? Такое мне писать”, – спросила женщина.

После этого к конфликту виртуально подключился брат женщины. Он принялся уже в открытую угрожать найти Романа и предупредил его о необходимости взять больничный заранее, пишет РИА Новости.

В итоге виртуальная перепалка привела к тому, что мужчина выследил Романа Гребенюка и напал на него прямо в отделении банка. После смертельного удара пострадавший умер в реанимации не приходя в сознание.

Как пишет местное издание “Городские вести”, погибший Роман Гребенюк работал риэлтором, один воспитывал несовершеннолетнюю дочь и ухаживал за престарелым отцом.

Теперь его коллеги требуют привлечь к ответственности сестру нападавшего, заявляя, что именно она виновата в трагедии.